Vis-Rimini finisce a reti bianche. Ma il derby è rovinato dall’arbitro

Vis Pesaro 0Rimini 0

VIS (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Di Renzo, Primasso (20’ st Stabile); Ventre (1’ st Tavernaro), Paganini, Pucciarelli (41’ st Ferrari), Vezzoni (41’ st Beghetto); Di Paola (36’ st Giovannini); Nicastro, Jallow. All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Nina, Forte, Berengo, Bocs, Mariani, Ebano, Franchetti, Ascione.

RIMINI (3-5-2): Vitali; Megelaitis, Bellodi, Lepri; Longobardi, Fiorini, Langella, Garetto, Falbo; Piccoli (28’ st Ubaldi), Parigi. All. D’Alesio. A disp. Gagliano, Fabbri, Mini, De Vitis, Rubino.

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa. Note – Serata gradevole (23°), spettatori 2.384 (abbonati 1.164), tutti pesaresi (settore ospiti chiuso); incasso 21.093 euro; prima del via targa a Manuel Pucciarelli per le 100 presenze in biancorosso; al debutto la nuova illuminazione a led; espulsi 12’ pt Jallow (rosso diretto), 16’ st Garetto (doppia amm.); ammoniti Falbo, Di Paola, Garetto, Longobardi, Tavernaro, Fiorini e i tecnici Stellone e Dicuonzo; angoli 4-5; recupero 4’ + 4’.

Lo zero a zero dopo i fuochi pirotecnici della scorsa stagione. Il derby numero 67 disattende le attese di spettacolo, complice l’arbitro che lo guasta subito. Per oltre un tempo con l’uomo in meno, la Vis deve abbozzare. Quando si ritrova in parità, fatica a trovare la porta. Tanti volti nuovi producono inevitabilmente difetti di intesa. Il disastrato Rimini resiste anche senza cambi. Grande atmosfera al Benelli, al terzo esaurito di fila in scia ai playoff della scorsa stagione. Prima del via il ‘Vincerò’ pucciniano. In tribuna anche un gruppo di giovani tifosi tedeschi del Bayern, in vacanza a Pesaro e la squadra dell’Italservice C5.

Ma si comincia nel silenzio. "Questo è il calcio che volete", protesta la Prato, perché "Non c’è derby senza rivali". Tutti zitti per dieci minuti, poi provvede Terribile a rovinare il derby sventolando il rosso a Jallow per una presunta gomitata a Lepri: dalle riprese tv sembra non esserci nulla, ma l’arbitro conferma la decisione anche dopo la revisione chiesta da Stellone. Il tecnico vissino opera qualche ritocco rispetto a Pineto: rientrano dalla squalifica Di Paola e Nicastro (Stabile in panca) e l’ex Juve Ventre debutta come esterno di centrocampo. Il Rimini si presenta con un undici decisamente credibile, molto vicino a quello della scorsa stagione, ma è poverissimo in panchina dove figurano i soli Ubaldi, De Vitis (peraltro infortunato) e tre Primavera. L’uomo in più glielo regala il poco più che trentenne fischietto e per un po’ i romagnoli sembrano giovarsene. Dopodiché la Vis prende in mano la partita, muovendo il fraseggio consueto. I romagnoli vorrebbero un secondo regalo, ricorrendo al Fvs per un presunto fallo in area, stavolta Terribile dice no. E ci mancherebbe.

Pesaro rischia su un’incertezza difensiva (Pozzi indugia), poi ha l’occasione migliore su una punizione guadagnata da Ventre ai 20 metri: Di Paola cerca l’incrocio e Vitali ci arriva con la punta delle dita. Poi Pucciarelli si libera al limite ma spara alto. Ripresa con la novità Tavernaro, ultimo arrivato. E con un Rimini più deciso: subito una girata di Parigi (centrale), poi uno svarione in area di Pucciarelli che regala palla a Longobardi, Pozzi chiude alla grande.

Parità numerica quando Garetto becca un secondo giallo solo per ripulire la coscienza dell’arbitro e così la pezza è peggiore del buco. Un errore di Di Renzo dà via libera a Fiorini, Pozzi rimedia ancora. Applausi alla Vis per una combinazione che libera al cross Vezzoni, Nicastro gira a fil di palo. Vezzoni ci prova da fuori, Vitali si distende. Finale arrembante, ma senza vere occasioni da gol. E la Vis rimanda l’appuntamento con la prima vittoria.