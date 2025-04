Vis, sarà un derbyssimo anche sugli spalti. Da Rimini sbarcheranno trecento tifosi

Dieci punti a dividerle ma stessa voglia di fare la storia. La stagione di Vis Pesaro e Rimini sarà certamente scolpita nell’ultracentenaria memoria dei due club. Merito del lavoro di due allenatori ambiziosi, Stellone e Busce’, che non hanno mai posto un limite ai propri sogni e, a suon di idee illuminate e duro lavoro settimanale, li stanno rendendo realtà. Al Benelli il colpo d’occhio sarà dunque quello delle grandi occasioni. Due tifoserie, quella pesarese e quella romagnola, che fin da subito sono state conquistate dai propri beniamini e che insieme a loro continuano a sognare.

Se la Vis attualmente quinta è già certa di partecipare, per la prima volta nella sua storia, alla fase playoff; il Rimini sta pregustando da giorni il dolce sapore della Coppa Italia di Serie C (che garantirebbe l’accesso diretto alla fase Nazionale della post season). Saranno infatti quattro giorni di fuoco per i ragazzi di mister Antonio Busce’ e il proprio tifo li vivrà accanto a loro. Dopo aver preso d’assalto il Romeo Neri, che Martedì alle 20:30 sarà teatro della gara di ritorno della finale, anche il Benelli non verrà risparmiato. Se in vista di domani i 588 posti del settore ospite dovrebbero ampiamente bastare, per la gara di Martedì la società romagnola si è vista costretta a mettersi al lavoro per trovare nuovi tagliandi, al fine di evitare l’occupazione del settore ospiti.

La trasferta di Pesaro resta comunque per i riminesi, una data cerchiata sul calendario fin da inizio stagione, che prevede, nonostante l’obbligo della fidelity card, un esodo di massa. La prevendita terminerà oggi alle 19:00 ma considerando i tanti tagliandi già strappati, circa 300, una bella cornice di pubblico romagnolo non è da mettere in dubbio. Anche i pesaresi sono stati invitati, dal comunicato della curva prato, a rendere onore alla meravigliosa stagione di Di Paola e compagni e in circa 1200 (abbonati compresi) hanno già risposto presente. Lo stesso capitano ai microfoni di TuttoC.com ha rinfuocato l’ambiente: "Sappiamo che la partita contro il Rimini è vissuta in modo particolare dai nostri tifosi. All’andata ricordo che ci seguirono in tanti e a fine partita fu bello festeggiare insieme a loro la vittoria. Il nostro obiettivo è quello di ripeterci. Pesaro è la mia seconda casa e quest’ anno la Serie B, nonostante sia un obbiettivo che richieda un progetto pluriennale, resta un sogno da dover cullare".

Sogno che pur senza Neri, Bove e Obi può essere alimentato domani, in concordanza con dei precedenti che vedono i pesaresi favoriti. Con 12 vittorie e 13 pareggi la Vis ha infatti ha reso il Benelli un tabù per il Rimini. L’ultima delle cinque vittorie totali dei romagnoli risale infatti al 6 Aprile del 2005 quando Floccari completo’ la rimonta congelando il parziale sul 1-2. Nonostante un turnover già annunciato da Busce’, un Rimini tradizionalmente corsaro in questa stagione (media punti più alta in trasferta che in casa) proverà a vendicare la sconfitta per 1-0 dell’andata. Bomber Giacomo Parigi, dopo la doppietta contro il Sestri (con la quale ha portato a undici il computo delle reti stagionali) se risparmiato dal turnover sarà il pericolo numero uno per gli uomini di Stellone.

