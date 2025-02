Vis, scatta la trasferta nella Pineto degli ex. Stellone: "Ottime individualità, da rispettare"

Dice Stellone che quello col Sestri alla fine è diventato un punto guadagnato. Stasera al Pavone-Mariani, nell’ennesimo anticipo in gelida notturna, si proverà a fare di meglio. Avversario sulla carta più qualitativo, terribile in casa dove ha fatto vittime illustri. Ma anche la Vis in trasferta non scherza, con i suoi 6 successi. E chissà che non si trovino più spazi. "Contro il Sestri – spiega il tecnico vissino – abbiamo fatto 570 passaggi, contro i 400 di media; segno che abbiamo tenuto sempre il pallino, senza però trovare sbocchi. Avremmo dovuto osare di più negli uno contro uno, per evitare che loro si sistemassero a dovere". Premesso che non è mancato l’atteggiamento, né lo spirito di sacrificio, vedi i ripiegamenti degli attaccanti, il mister ha in mente qualche correttivo. Prima anticipazione: si tornerà a schierare le due punte, onde evitare che Nicastro rimanga isolato. Seconda: ci saranno almeno un paio di innesti di forze fresche. Un cambio è obbligato, visto che Zoia accusa problemi alla caviglia e la sua presenza è data "più no che sì": quel posto se lo giocheranno Neri e Di Renzo. Prevedibile anche un avvicendamento a centrocampo, dove Paganini sta un po’ tirando il fiato: Obi è il candidato, sempreché non si decida di arretrare Di Paola. Possibile anche una chance per Tavernaro. Assenti Bove e Forte (virus intestinale).

"Non è ancora tempo di guardare la classifica, né di fantasticare sullo scontro successivo con l’Entella – ammonisce Stellone - ma di concentrarsi sull’avversario odierno: "Squadra da rispettare, che ha fatto molto bene dopo il cambio di allenatore (31 punti in 19 gare con Tisci, ndr); gioca bene, sa palleggiare, ha ottime individualità. Ha vinto a Pescara e battuto la Ternana. In casa soprattutto crea e raccoglie tanto".

E’ il Pineto degli ex (Borsoi, Lombardi, Hadziosmanovic), gioca su un campo dove la Vis non ha ancora vinto (tre pari e una sconfitta), viaggia sulle ali dell’entusiasmo, pur se reduce dalla sconfitta di Gubbio. Se è per questo, la Vis gioca con animo ancor più leggero, forte della sua superba classifica e carica dell’ottimismo trasmesso dal tecnico: "E’ il mio carattere, anche da giocatore ero sempre positivo, anche quando mi infortunavo. Ho subìto 8 operazioni, ma ho conservato questa mentalità". Parola d’ordine, la solita: "Osare. Guai accontentarsi. Abbiamo il compito e l’obbligo di trasformare questa nostra condizione in risultati". Al seguito dei biancorossi una settantina di tifosi.

Così in campo (ore 20,30)Pineto (4-3-3): Tonti; Hadziosmanovic (Baggi), De Santis, Ingrosso, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone; Chakir, Gambale, Bruzzaniti. All. Tisci.A disp. Marone, Barretta, Giannini, Marafini, Stambolliu, Ienco, Amadio, Nebuloso, Gatto, Tunjov, Pellegrino, Marrancone.Vis Pesaro (3-4-1-2): Vukovic; Palomba (Ceccacci), Coppola, Neri (Di Renzo); Tavernaro (Peixoto), Obi, Pucciarelli, Cannavò; Di Paola; Nicastro, Okoro. All. Stellone. A disp. Mariani, Pozzi, Tonucci, Zoia, Paganini, Orellana, Schiavon, Rizzo, Raychev, Lari.Arbitro: Tropiano di Bari.