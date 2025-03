Vis: scocca l’ora del Gubbio, rivale storico. Stellone: "Vogliamo tornare a vincere"

Crisi e tunnel sono parole che non piacciono a Stellone. Comprensibile, dall’alto di quei 50 punti che nessuno avrebbe pronosticato in estate. ‘E che adesso ci permettono di non venire risucchiati in basso’. Altre parole, il mister vissino non ha timore di pronunciarle. Black out: ‘Riguardando la partita, a Carpi sono stati 7 minuti e non mezzora; ma hanno permesso a loro di vincere i duelli’. E poi stanchezza: ‘Ci può stare a questo punto della stagione. Ci può stare dopo la partita con l’Entella in cui abbiamo giocato un tempo in dieci. Ci può stare anche inconsciamente’. E questo spiega l’aggressività ridotta di Carpi.

C’è il Gubbio stasera al Benelli, rivale storico. E’ tempo di voltare pagina e riprendere ‘il cammino fantastico’. Alla stanchezza di qualcuno si ovvia con il turn over (almeno 4-5 giocatori); quanto alle motivazioni, ‘non sono mai venute meno; noi vogliamo i playoff, e li vogliamo dalla migliore posizione’. Due punti in quattro partite? ‘Ci può stare dentro un campionato, l’avevo messo in conto quando le cose andavano benissimo. E’ un calo di risultati, non di prestazioni; su 30 partite, avremmo meritato di vincerne 20. L’importante è non farsi prendere dall’ansia’.

Tornando al Cabassi, Stellone analizza i numeri: ‘Se concludi 15 volte e segni un gol c’è qualcosa che non va. La precisione in attacco è difficile da migliorare, ma non sono preoccupato per questo, visto che le occasioni le creiamo. Piuttosto, è mancata l’aggressività nella parte centrale. E in occasione del secondo gol eravamo in troppi dentro l’area e pochi fuori’.

Il Gubbio di oggi non è quello di qualche tempo fa: ‘Squadra difficilissima. Col cambio di allenatore lotta per i playoff. Viene da una bella vittoria con la Pianese, ha dato filo da torcere alla Torres. Ha mezzali veloci, gioca, pressa. Prevedo una partita sporca. E noi vogliamo tornare a vincere’.

Non ci sarà Cannavò: ‘Accusa un fastidio, non si è allenato. Lo riavremo probabilmente dalla prossima’. Gli altri tutti disponibili. Arduo indovinare gli avvicendamenti: si può ipotizzare il rientro di Bove in difesa e l’avanzamento di Zoia (Stellone annuisce). Il resto è nella testa del mister. In difesa potrebbe essere la volta di Ceccacci, così come di Tonucci; a centrocampo potrebbe rifiatare Pucciarelli, fin qui il più spremuto; in avanti è possibile una pausa per Nicastro. Di certo – ammette il tecnico – la formazione non sarà condizionata dalle diffide. Che non sono poche: Nicastro, Okoro, Palomba, Vukovic, oltre a Cannavò. La Vis non vince da un mese: ecco l’occasione, prima dello scontro di Pescara.

Così in campo (ore 20,45). Vis Pesaro (3-4-1-2): Vukovic; Palomba (Ceccacci), Coppola, Bove; Peixoto, Paganini, Obi (Pucciarelli), Zoia; Di Paola; Okoro, Lari. All. Stellone. A disp. Pozzi, Mariani, Tonucci, Neri, Di Renzo, Schiavon, Tavernaro, Orellana, Raychev, Nicastro. Gubbio (4-3-3): Venturi; D’Avino, Tozzuolo, Rocchi, David; Iaccarino, Proietti, Rosaia; Corsinelli, Tommasini, Spina. All. Fontana. A disp. Bolletta, Maisto, Zallu, Stramaccioni, Conti, Faggi, D’Ursi, Di Massimo, Rovaglia. Arbitro: Lovison di Padova.