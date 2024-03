Vis, si fa dura Due sberle, poi rimonta sfiorata

Arezzo

(4-2-3-1): Trombini; Donati, Lazzarini, Chiosa, Coccia (22’ st Montini); Damiani, Mawuli; Pattarello (30’ st Settembrini), Guccione (40’ st Risaliti), Gaddini (22’ st Catanese); Gucci. All. Indiani. A disp. Borra, Ermini, Bianchi, Renzi, Castiglia, Foglia, Masetti, Sebastiani.

VIS PESARO (4-3-2-1): Neri F.; Ceccacci (14’ st Neri G.M.), Tonucci (39’ st Molina), Rossoni (1’ st Zagnoni), Peixoto; Nina (1’ st Iervolino), Valdifiori (28’ st Pecile), Di Paola; Karlsson, Pucciarelli; Nicastro. All. Banchieri. A disp. Mariani, Polverino, Mattioli, Loru, Gulli, Da Pozzo, Kemayou.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano.

Reti: 22’ pt Chiosa, 17’ st Guccione, 33’ st Nicastro.

Note - Giornata autunnale, terreno buono; spettatori 2.749 (un centinaio ospiti); ammoniti Rossoni, Tonucci, Gucci, Pattarello, Neri G.M., Catanese, Mawuli; 44’ st espulso il dt della Vis Menga; angoli 5-4; recupero 1’ + 5’.

Si conferma stregato per la Vis il Comunale, dove non ha mai vinto contro gli amaranto. E’ la sconfitta che complica maledettamente la situazione per una squadra che sta lasciando per strada i punti possibili. E i prossimi saranno impegni ancora più ardui. Risultato figlio di un approccio troppo remissivo. La Vis se ne sta allineata e coperta isolando l’attacco, l’Arezzo può conquistare campo e fa valere le sue doti. Il vantaggio degli amaranto, poi, ripropone la pecca affiorata in queste ultime giornate: gol incassato su palla inattiva, il terzo consecutivo. Praticamente siamo alla fotocopia di quello subìto a Pineto. Punizione di Gaddini e spizzata di Chiosa nel cuore dell’area. Sull’episodio l’Arezzo costruisce la sua partita, mentre la Vis deve incassare anche il secondo (dormita generale su un cross sporcato da Zagnoni e Guccione che perfora Filippo Neri nonostante la pressione di Iervolino) per scrollarsi di dosso ogni remora.

Solo allora la squadra di Banchieri si mette a giocare e solo allora arrivano le vere occasioni. Sfiora il bersaglio Karlsson su angolo, Trombini sventa su Pucciarelli e si ripete poco dopo, fin quando Nicastro incorna nell’angolo la solita punizione tagliata di Di Paola (33’ st). La Vis meriterebbe il pari nel finale, dopo aver schiacciato l’Arezzo nella propria area, ma Trombini nega un gol già fatto a Pucciarelli, poi murato da Damiani. Infine Di Paola si libera al limite ma spara altissimo.

Restano i limiti noti: quando si trattava di fare la partita, la Vis l’ha subita: gioco troppo basic, circolazione di palla lenta, transizioni faticose, lanci frequenti per le punte spalle alla porta. L’Arezzo ci ha messo più qualità, ha saputo trovare i suoi trequartisti anche nello stretto e alla fine ha avuto ragione, confermandosi molto produttivo in casa, anche se ha trovato due gol su appena tre conclusioni in porta totali e anche se ha avuto più opportunità la Vis. Biancorossi ora a cavallo della zona playout, mentre alcune rivali si defilano. E il Cesena in arrivo non offre l’occasione migliore per il riscatto.