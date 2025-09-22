Vis, solidità e spirito di squadra. Ma la strada verso il gol è in salita

Dice Stellone che il rigorista è chi se la sente. Alla Vis un vero specialista non c’è, anche per… carenza di esercizio. La scorsa stagione la squadra biancorossa, pur essendo tra le più assidue frequentatrici d’area, ha beneficiato di soli 3 tiri dal dischetto, tutti a segno: Nicastro alla 2ª giornata, Molina alla 17ª, Di Paola alla 35ª. Non c’era sentore che Ciccio Nicastro ciccasse al 96’ il tiro da tre punti, in quel modo poi. Ma succede, anche ai migliori. Quei lunghissimi minuti di attesa sul dischetto, con l’inevitabile carrellata di opzioni a svolazzare in testa, devono aver inciso. Due punti al vento, quelli che avrebbero spedito la Vis in zona ottimale, avvicinandola al rendimento iniziale della scorsa stagione (9 punti). Almeno il pareggio è arrivato, grazie all’ottimo Pozzi (terzo clean sheet), e si porta a casa qualcosa nel chiaroscuro di una partita, che in parte ha ricalcato quelle con Pineto e Rimini. In Abruzzo la Vis aveva tirato i remi in barca nel secondo tempo (zero conclusioni) dopo un primo molto promettente. Nel derby aveva tirato in porta appena due volte, con l’attenuante dell’uomo in meno.

Contro la Pianese l’ha inquadrata solo una volta (rovesciata di Nicastro), nel primo tempo. Mettendoci anche la gara arroccata di Arezzo, il dato che emerge da queste prime giornate è proprio questo: la Vis finora fatica a trovare la porta. Esclusa la goleada contro il Livorno (con l’uomo in più), un gol in 4 partite, quello lampo del debutto a Pineto. Altro dato: mancano all’appello le reti su palla inattiva (19 la scorsa stagione) e – stesso lato della medaglia – quelli dei difensori (12 un anno fa). A conforto, rimane lo spirito di squadra, la disposizione a dare sempre tutto, schemi collaudati, una certa solidità di fondo.

La Vis di Stellone è sempre sul pezzo, anche nelle giornate un po’ così. Il rigore è arrivato perché la Pianese era sotto assedio, la pressione era salita, piovevano palloni in area. Il gol è mancato anche perché, in una sfida di duelli individuali, Pesaro non ha vinto quelli importanti. L’attaccante che salta l’uomo, il sottopunta che inventa la giocata. O lo stacco su corner. Altro tema: la Vis ha trovato una squadra altrettanto aggressiva, disposta a non regalare un centimetro. Tanto brava nelle schermature da non concedere neppure le conclusioni da fuori. In questo agevolata dalle continue interruzioni: 33 per fallo, 4 per chiamate Fvs, 2 per cooling break, senza contare gli stop per soccorrere feriti veri o presunti. Su 123 minuti totali di partita (90’ + 5’ + 18’), quelli di calcio effettivo non raggiungono l’ora.

E’ già tempo di voltare pagina. Domani (18,30) la sesta giornata si gioca sul campo di un Forlì inopinatamente caduto a Rimini, e al Morgagni vedremo una Vis diversa. Per l’ovvia necessità di turn over (almeno mezza squadra, ha fatto intendere il mister) e magari per la ricerca di soluzioni nuove. Il probabile recupero di Giovannini, con il suo apporto di qualità, può certo aiutare.