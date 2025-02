Vis, stavolta il pareggio fa più male: il podio si allontana

Se il pareggio interno con il Sestri Levante non aveva portato conseguenze alla classifica della Vis, complici gli altri risultati, quello di Pineto ha visto dilatare le distanze con la zona podio. E non solo. Hanno vinto Entella (all’ultimo respiro), Ternana (una passeggiata ad Ascoli), Torres (al solito di corto muso) e soprattutto Pescara (altro suicidio Milan), cosicché ora il prezioso quarto posto risulta nuovamente diviso con il Delfino. E se lo 0-0 del Benelli con i Corsari lasciava poco spazio alle recriminazioni, per via di una gara parecchio bloccata, l’1-1 del Mariani-Pavone lascia il sapore amarognolo di una vittoria mancata. Non sarebbe in sé un cattivo risultato, su un campo dove hanno lasciato le penne squadre blasonate, ultima la Ternana, lo diventa se si analizza il consuntivo della sfida, con la Vis a fare costantemente la partita e a primeggiare in tutte le voci. Non si è vinto perché la squadra di Stellone ha regalato il gol del pareggio in chiusura di prima frazione, e perché ha segnato una sola volta a fronte di una mezza dozzina di palle gol create.

Vukovic, oltre a raccogliere la palla nel sacco dopo il clamoroso errore di Tavernaro, è rimasto del tutto inoperoso, allungando la serie: nelle ultime 4 gare, il portiere biancorosso ha subìto appena 3 tiri in porta totali. Incredibilmente, è finito in parità un primo tempo a senso unico, che ha visto la Vis concludere pericolosamente almeno 7 volte: con Palomba in avvio, con l’episodio di Okoro e la mancata espulsione di Marone, con la punizione seguente di Di Paola a fil di palo, il sinistro a giro di Orellana, la rasoiata di Pucciarelli e le tre conclusioni di uno scatenato Cannavò: la prima sulla schiena di Okoro, la seconda in gol, la terza con il bis mancato di poco. Dopodiché un rilancio lungo del portiere a seguito di un angolo pesarese ha trovato i biancorossi piuttosto scoperti: in verità la preventiva di Tavernaro su Bruzzaniti c’era ma l’indugio sul da farsi ha tradito il centrocampista, per il resto positivo.

Secondo tempo meno qualitativo ma sulla stessa falsariga con le conclusioni di Palomba, Di Paola, Orellana, prima delle due più importanti: l’incornata di Palomba a centro area respinta sulla linea da Marone e quella di Nicastro sventata con autentica prodezza, prima della svirgolata di Okoro. In questo senso, la partita fotografa parte della stagione vissina: quella di una squadra largamente dominante ma che fatica a tradurre in gol quanto produce, ovvero una media di 10 conclusioni a partita. Le 35 reti segnate, del resto, si traducono in una media non eccelsa di 1,25 a partita. Cinque squadre hanno fatto meglio nel gruppo delle prime 6.

Tirando un sospirone, il tecnico del Pineto Ivan Tisci l’ha ammesso a fine partita: "E’ stata una delle gare più complesse della mia gestione. La Vis Pesaro crea tanto e concede poco, contro questa squadra non sarà facile per nessuno". Non lo sarà nemmeno per la capolista Entella, avversaria sabato prossimo al Benelli (ore 15), che ieri ha avuto ragione a fatica del Perugia, e con un gol contestato. Sarà una sfida tutta da godere.