Vis, Stellone è il regista di un film perfetto. Aspettative alte anche con il Pontedera

Altra tappa toscana per la compagnia teatrale diretta dal regista Stellone (foto). Nelle prime ventidue date di questo tour i riscontri sono stati sorprendenti e anche per lo show di Pontedera, programmato per domenica alle ore 17:30 le aspettative sono alte. Finalmente senza limitazioni di pubblico gli attori della Vis Pesaro sono intenzionati anche nella ventritresima tappa ad alimentare l’entusiasmo creatosi tra i propri sostenitori e per farlo potranno contare su un gruppo al completo.

Potranno far leva sulla legge dell’ ex, che in questo caso riguarda il loro finalizzatore : Francesco Nicastro. Il bomber ora in biancorosso è stato protagonista di due stagioni eccellenti in maglia granata. Al primo anno in Toscana, nella stagione 2022, ha contribuito con quindici reti alla grande stagione collettiva mentre nella prima parte della seconda, con quattro reti ha tenuto comunque alto il suo livello di prestazioni. Giunto a Pesaro nel Gennaio del 2024 non ha mai deluso. Il ruolo che Stellone gli ha assegnato pare calzargli a pennello. Arretrandolo di qualche metro, alle spalle della punta, sta infatti riuscendo a risaltare le sue innate doti tecniche. Di queste qualità ne hanno potuto usufruire i propri compagni di reparto, Okoro in primis, che ritrovano in lui una importante fonte di palloni preziosi. Cinque gol e due assist non descrivono a pieno l’importanza tattica che Nicastro svolge all’ interno dello scacchiere di Stellone. La sua generosità nella fase di non possesso garantisce infatti equilibrio alla Vis, ancora mai trafitta in queste prime due gare del 2025 Nell’ arco di questa stagione,grazie alla compattezza tra reparti Vukovic è riuscito infatti a tenere per dieci occasioni la sua porta inviolata. Mister Stellone fin dal suo insediamento sulla panchina biancorossa ha affermato un concetto ribadito anche nel post partita della vittoria contro il Legnago: "Fin dal mio arrivo ho ribadito che non sono interessato al numero di gol degli attaccanti ma bensì alle reti realizzate in totale dalla squadra. In questa stagione sono molto soddisfatto dei 30 gol spartiti in 13 giocatori".

Tuttavia non sono mancate le parole al miele nei confronti del proprio centravanti che nell’ ultima vittoria interna ha ritrovato la via della rete, che mancava dalla trasferta di Gubbio del 29 ottobre: "Di Ciccio(Nicastro)ciò che mi interessa è il lavoro che svolge durante la settimana e durante la partita. Se dovesse segnare ogni gara sarei felice per lui ma per me cambia poco". Nel sottolineare il lavoro svolto dall’ attaccante durante la settimana,Stellone non può far altro che riferirsi al bagaglio tecnico- caratteriale portato in dote da Nicastro,maturato nelle sue precedenti esperienze. A suon di reti e grandi prestazioni Francesco ha infatti calcato i campi di categorie superiori e ciò lo si può notare anche durante le sessioni di allenamento settimanale. Molina e Okoro hanno infatti potuto beneficiare,nel loro costante progresso di crescita personale, dei consigli del loro compagno di reparto più esperto. In questo modo entrambi hanno ben figurato in ogni occasione in cui Stellone li ha chiamati in causa. Entrambi hanno attirato nei loro confronti le attenzioni di club prestigiosi che pur esplicitando il loro interesse non dovrebbero essere intenzionati ad acquisirli a breve termine. Tuttavia dunque dovrebbero essere a disposizione di Stellone per la gara di Domenica con Okoro che parte favorito su Molina. L’acciacco di Tonucci aumenta le possibilità di una difesa a tre composta da Coppola, Palomba,a segno nella vittoria per 2-0 dell’ andata , e Zoia. A centrocampo la coppia Paganini-Pucciarelli resta intoccabile,con Di Paola, Peixoto e Cannavò che dovrebbero agire ai loro fianchi.

Lorenzo Mazzanti