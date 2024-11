Vis Stellone, l’Harry Potter che fa volare Pesaro

È un "Filo Biancorosso" ciò che unisce il tifo pesarese ai ragazzi di mister Stellone. Parafrasando infatti il titolo del nuovo singolo del giovane cantante Alfa si puo’ riassumere il forte legame nato in questa stagione tra la squadra e i propri tifosi. Anche a Rimini in circa 500 hanno spinto la Vis verso una storica vittoria,dandogli la forza necessaria a reggere dall’assalto avversario della ripresa.

Protagonisti di una splendida coreografia iniziale sono stati poi però ripagati dalla prestazione in campo dei ragazzi,che una volta terminata la sfida hanno condiviso con loro la propria gioia. L’immagine di una famiglia unita, con tifo e squadra legati dall’euforia dovuta ad un ennesima prestigiosa vittoria è ciò che ha più di ogni altra cosa scaldato il cuore a qualsiasi supporter pesarese che ha sfidato il freddo per seguire la propria passione. Impossibile infatti non affezionarsi a questo gruppo,che ha riacceso a Pesaro un entusiasmo che in questi ultimi anni si stava spegnendo. Dopo diverse stagioni opache,in questo avvio di campionato la Vis è apparsa brillante come non mai. Un gruppo, quello biancorosso, formato da un solido blocco di giocatori italiani, variegato da giovani ed esperti,da nuovi arrivi e da ragazzi abili a riemergere dopo il playout della scorsa stagione. Un gruppo trainato da un abile condottiero che sta riuscendo a mettere in risalto ogni miglior dote dei suoi ragazzi.

Un po’ come Harry Potter, combinando tra loro gli elementi a sua disposizione sembra aver trovato la pozione magica. Perché se la coppia di centrocampo Paganini-Pucciarelli a inizio stagione non era neanche preventivabile ad oggi appare una garanzia di successo.

Se Paganini è risultato un fedelissimo di Stellone negli anni di Frosinone, Cannavo’ grazie a lui a Palermo ha visto realizzarsi il suo sogno di diventare calciatore professionista. In questa stagione Kevin, dopo diversi anni a Pesaro ha trovato la sua consacrazione. Arretrato ad esterno di centrocampo è riuscito a risaltare quella sua grande dote innata, che aveva già meravigliato Stellone a Palermo: l’accelerazione. In questa pozione magica è risultata decisiva anche la freschezza portata dai nuovi innesti. Due classe 2005, Coppola e Okoro hanno aggiunto spavalderia ed imprevedibilità ad un gruppo solido e compatto.

Lorenzo Mazzanti