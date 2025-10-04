Vis, Stellone suona la carica: "Tre punti per l’autostima"

"A Campobasso cercheremo una vittoria che manca ormai da troppo tempo. Tranne lo squalificato Zoia avrò l’intera rosa a disposizione. In attesa di una migliore condizione fisica servono i tre punti per darci autostima e certezze". Non usa mezzi termini Stellone: oggi bisogna vincere. Un’ astinenza da vittoria, l’unica quella del 14 settembre scorso contro il Livorno, che va interrotta in ogni modo nonostante l’indubbia forza dell’avversario: "Quella contro il Campobasso sarà una partita difficile perché nelle ultime tre gare hanno ottenuto ben sette punti, dimostrandosi una squadra quadrata e in salute. Davanti hanno fatto il doppio dei nostri gol e possono disporre di tanta qualità, a centrocampo sono rapidi e in difesa solidi. Tutto ciò è merito anche di un’ottima guida tecnica". Tuttavia nenche l’avvio di campionato vissino è considerato negativamente da Stellone: "In queste prime sette gare di campionato abbiamo disputato delle ottime prestazioni dove ad eccezione delle sconfitte di Arezzo e Forli avremmo meritato di raccogliere piú degli attuali sette punti in classifica. Reputo importante il punto ottenuto nell’ultima contro il Gubbio poiché frutto di una gara positiva. Anche in dieci abbiamo infatti tenuto testa a un’ottima squadra rischiando pochissimo nel primo tempo e attaccando, seppur in inferiorità, anche nella ripresa. A Campobasso servirà fare punti per dar continuità a quest’ultima prestazione". Per fare ciò Stellone si appella ancora una volta alla propria gente: "Per evitare di entrare in periodi negativi sarà importante il supporto della nostra tifoseria. Noi ce la stiamo mettendo tutta ma ciò non sempre basta per garantirsi la vittoria. Il gruppo è sano e coeso ma rispetto all’ anno scorso questa è tutta un’altra squadra. Abbiamo cambiato quindici giocatori, di cui alcuni arrivati a fine mercato e non ancora in condizione". Ecco poi la promessa: "A differenza di ciò che succedeva prima del mio arrivo a Pesaro questa Vis punterà ad agguantare la salvezza nel minor tempo possibile giocando ogni gara a viso aperto. Pur essendo molto difficile sono certo che proveremo comunque a migliorare i risultati ottenuti nella scorsa annata". Elogi che intanto possono già arrivare per i due vissini convocati in nazionale: "Siamo molto contenti per Bocs e Mariani poiché entrambi possiedono ottime qualità e sicuramente riusciranno a ricavarsi spazio anche nella Vis".

Così in campo (Stadio Auxum Molinari, ore 17:30)

Campobasso (4-3-3): Forte; Cristallo, Mondonico, Papini, Celesia; Serra, Cerretelli, Gala; Bifulco, Padula, Leonetti. All. Zauri A disp. Tantalocchi, Rizzo, Muzi, Rianna,Pierno, Lancini, Martina,Lanza, Parisi, Di Livio, Gargiulo, Nocerino, Ravaglioli, Lombari, Magnaghi

Vis Pesaro (3-4-2-1): Pozzi;Ceccacci, Tonucci, Beghetto; Vezzoni, Paganini, Pucciarelli, Tavernaro; Di Paola, Giovannini; Nicastro. All. Stellone A disp.Guarnone, Fratti, Di Renzo, Bove, Primasso, Ventre, Nina, Forte, Berengo, Bocs, Mariani, Franchetti, Ascione, Stabile, Ferrari

Arbitro: Gabriele Restaldo di Ivrea

Lorenzo Mazzanti