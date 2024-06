Vis, subito il mercato. Menga va da Stellone

Domani è giorno di scadenza (tassativa) per le iscrizioni al campionato di Serie C. Tra gli obblighi più importanti: fidejussione di 350.000 euro, stato patrimoniale e pagamento emolumenti ai tesserati fino ad aprile compreso. Mentre non pochi si affannano in queste ore nella corsa a reperire le risorse per mettersi in regola (e forse non tutti ci riusciranno) la Vis è già un passo avanti. In questi anni non ha mai comunicato ufficialmente di aver adempiuto nei termini all’iscrizione, e il presidente Bosco ha spiegato perché: lo considera un passo ovvio e scontato. La conferenza stampa di fine stagione ha fatto capire che la società si è già portata avanti col lavoro. Col prolungamento del contratto di mister Stellone e del suo staff, innanzitutto. Che va di pari passo con la decisione di confermare buona parte della rosa della scorsa stagione. La settimana entrante è quella che introduce i primi temi di mercato.

Mercoledì il direttore tecnico Michele Menga si incontrerà con Roberto Stellone a Pescara (residenza del tecnico) e in quella sede i due cominceranno ad abbozzare i piani di mercato. "Mercato di qualità", negli annunci del patron biancorosso. Priorità: si comincia dal portiere. La Vis avrebbe voluto tanto rinnovare col Venezia il prestito di Filippo Neri, tra i migliori in assoluto della scorsa stagione, ma il serio infortunio del giocatore (rottura del crociato dopo lo schianto sul palo nel ritorno del playout con la Recanatese) costringe a cambiare prospettive. Bisognerà reperire altrove un numero 1 under. Ci sarebbe un ottimo portiere di proprietà, col rientro dal prestito all’Alessandria di Alessandro Farroni, ma è un classe ’97 e per questo è da considerare fuori dal progetto. Così come i vari Marcandella (Fermana), Gavazzi (Virtus Francavilla) e Cusumano (Lecco) che potrebbe comunque prendere parte al ritiro di Villagrande prima di una nuova destinazione.

Altri rientri sembrano invece decisamente graditi al tecnico romano: quello di Zoia (mancato riscatto della Ternana dopo la retrocessione), destinato a fare il braccetto difensivo a sinistra se non arriveranno importanti richieste di mercato. E quello di Cannavò (5 gol e altrettanti assist con il Lumezzane) che Stellone conosce bene per averlo avuto a Palermo e ha caratteristiche di seconda punta che si adattano ai movimenti di Nicastro. In avanti, la priorità della Vis in questa fase è quella di un trequartista, che consentirebbe anche diverse variazioni sul tema. Pare di capire che su quel fronte saranno concentrati gli sforzi maggiori.

Poi c’è tutto il capitolo under: della decina di prestiti della scorsa stagione, diversi dei quali decisamente sottoutilizzati, rimarrà poco o niente. Massima attenzione al reperimento delle due coppie di esterni di centrocampo. Fondamentali nelle strategie di gioco di Roberto Stellone che chiede impegno a tutta fascia e soprattutto apporto costante alla manovra offensiva. Le vittorie recenti che hanno garantito la salvezza sono figlie di questa visione.