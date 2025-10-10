Vis, tifosi in trasferta dal cuore d’oro: salvano cane abbandonato in autogrill

Pesaro, 10 ottobre 2025 – Tifosi dal cuore d’oro quelli che hanno seguito la Vis a Campobasso sabato scorso e che sono tornati a casa con “Nova”, una splendida cagnolina salvata da loro: “Affittiamo due pulmini per seguire la squadra – raccontano –. In autostrada, all’andata, all’altezza di Giulianova, uno dei due si rompe. Il caso vuole che ci sia un autogrill nelle vicinanze, così il pulmino guasto piano piano va a parcheggiare, in fondo dove non intralcia, in attesa del carro attrezzi. L’altro pulmino di ragazzi è al seguito”.

E qui arriva la sorpresa: “In mezzo alle frasche, dietro ad una retina i nostri amici vedono un cucciolo seduto, che quasi sembrava dire “mi vedete? sono qui”. A questo punto i ragazzi si recano presso l’autogrill dove parlano con i dipendenti, chiedendo di chi fosse quel cucciolo e se mai avessero visto qualcuno che lo cercava. Nulla di tutto ciò, dicono solo che lo hanno visto lì buono buono già un paio di ore prima. Si confrontano, non se la sentono di lasciarlo solo: lo prendono, lo coccolano, gli danno acqua e qualcosa da mangiare...non si vede nessuno, non possono lasciarlo li, decidono di portarselo con loro a Campobasso ma prima lasciano tutti i numeri di telefono ai lavoratori dell’autogrill e ai benzinai in caso qualcuno lo cercasse. Lo avrebbero riconsegnato al ritorno, intanto lo tengono al sicuro. Scoprono che è una femminuccia. Nessuno chiama, nessuno reclama questa cagnolina dolcissima”. La partita finisce, la cagnolina sempre con loro, è vivace e allegra ma nessuno la cerca. Così la portano a Pesaro. Passa la notte tranquilla con uno dei tifosi. Il caso vuole che la mamma di uno dei ragazzi è un noto medico veterinario di Pesaro e si offre di aiutarli: la domenica mattina porta la cagnolina in ambulatorio per leggere il microchip e con poca sorpresa vede che ne è sprovvista. La visita e fa tutto il necessario per rassicurare i ragazzi. La cagnolina sta bene e il medico, con generosità, le offre un anno di assistenza. Fortunati i ragazzi dal cuore d’oro ma ancora di più la cagnolina che da un abbandono è passata ad essere amata da una famiglia formata da un gruppo di persone che la adorano. Il suo nome? Nova, ricordando Giulianova, il luogo in cui è stata trovata.