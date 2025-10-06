Vis tosta, classifica bugiarda. Ma occhio alle sbandate difensive

Il Lupo ringhioso dell’inizio, ha ben presto dovuto ripiegare in difesa. Non era la Vis la ciccia per i suoi denti. Dice il difensore Edoardo Lancini che "Pesaro non vale la classifica attuale e arriverà ai playoff". La prima affermazione è suffragata dalle prestazioni, al di là di numeri piuttosto neutri: 8 punti in 8 gare, 8 gol fatti e altrettanti subiti. Perché se le due sconfitte (Arezzo e Forlì) ci stanno e il successo col Livorno non ammette discussioni, i 5 pareggi puzzano di vittorie mancate più che di punti conquistati. La seconda affermazione prendiamola come augurio, ben sapendo però che certe situazioni vanno raddrizzate in fretta, prima che la stagione prenda una piega indesiderata. "Prestazione d’alto livello", l’ha giudicata Andrea Gennari, vice di Stellone. E non c’è alcun dubbio: la Vis al Molinari ha fatto la partita per oltre due terzi, prodotto più calcio, più sortite in area (compresa quella che ha portato al rigore concesso e poi negato a Tavernaro, ennesima conferma di un feeling scadente con gli arbitri), più conclusioni. E ha costretto il Campobasso a difendersi per l’intero secondo tempo, tra i mugugni del pubblico di casa. "Dopo il 2-2 ci siamo rintanati per paura", l’autocritica di mister Zauri. Da rimarcare: il primo gol, dopo appena 50 secondi, al quale ha partecipato mezza squadra; il secondo idem; la pericolosità costante fino al 94’.

Sul piano dei singoli, un Giovannini portatore di qualità eccelsa (entrambe le reti originano dai suoi piedi), un Vezzoni ficcante (secondo centro personale) e inesauribile, un Nicastro fortemente motivato dal primo centro stagionale, Tonucci capace di annullare Magnaghi fino a ridurlo all’indolenza. E la rinomata tessitura del centrocampo, là dove si è fatta la differenza, grazie anche alle salite degli esterni bassi. Il modulo proposto da Stellone, con due trequartisti a supporto di Nicastro e in costante relazione con la linea centrale, ha garantito la superiorità numerica e di palleggio. Di Paola e Giovannini, per la prima volta insieme dall’inizio, hanno mostrato di parlare la stessa lingua. Il super tridente del Lupo ha fatto male finché la squadra molisana è riuscita ad alimentarlo con le verticali che trovavano scoperta la Vis sulle fasce. Trovate le contromisure, è stato quasi monologo biancorosso. Anche perché fra Bifulco, Magnaghi e Leonetti, solo quest’ultimo ripiegava in copertura.

Sulle sbandate difensive del primo quarto di gara bisognerà lavorare. Con un paio di avvertenze: di fronte c‘era un attacco tra i più potenti del girone (11 gol in 3 finora); certi rischi vanno messi in conto se si vuole proporre calcio offensivo con la partecipazione dei difensori. Ora c’è tutto il tempo per preparare a dovere la sfida di domenica al Benelli con la Torres, in orario improponibile (12,30). Bisognerà valutare le condizioni di Paganini e Tavernaro, usciti anzitempo: se per il primo dovrebbe trattarsi di crampi, per il secondo si teme un problema muscolare. Ma c’è Zoia pronto al rientro dopo la squalifica.