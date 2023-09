Vis, tutto un altro campo. Festa al Benelli dopo i lavori: "Ora avanti con la Prato"

Tanta gente ieri all’inaugurazione del nuovo terreno di gioco dello stadio Benelli. Una festa non solo per la Vis, ma anche per l’amministrazione comunale. A partire dal sindaco Matteo Ricci, che non perde l’occasione per dare sfoggio di quanto è rimasto delle sue doti di calciatore. Palleggia e sorride. "Siamo molto contenti per questo lavoro fatto davvero in tempi brevi – dice – un lavoro fatto molto bene, un campo sintetico ibrido di ultima generazione. Ci voleva, il campo non reggeva più nonostante la continua straordinaria manutenzione, abbiamo rifatto il drenaggio, abbiamo rifatto tutto l’impianto di irrigazione, le panchine nuove, un intervento di novecentomila euro. Continua il nostro investimento a step sullo stadio con la nuova tribuna, l’illuminazione nuova, il campo sintetico supplementare ed ora speriamo il prossimo anno di trovare le risorse per la copertura della tribuna Prato che quest’inverno, d’accordo con il programma fatto con Aspes, verrà demolita".

La palla passa all’assessore Riccardo Pozzi: "Un’altra opera conclusa, un’opera importante, un impianto sportivo riqualificato nel suo manto erboso, finalmente degno di una società che sta puntando molto anche su un percorso di crescita da realizzare con i giovani. Un manto erboso di cui si riconosce subito la grande qualità. Un intervento realizzato dalla Ditta Delfino. Ci sono ancora alcune cose da fare e rivedere. Insieme ad Aspes stiamo portando avanti un percorso che vedrà la riqualificazione della vecchia tribuna Prato. E consentirà di ridare spazio al quartiere Pantano andando a migliorare anche l’assetto generale dello stadio. La copertura sarà la vera e propria ciliegina. In questo momento non abbiamo un finanziamento che prevede la copertura della tribuna ma ci arriveremo". E poi tocca all’assessore Mila Della Dora: "E’ bello vedere anche tanti bambini di tutte le società di calcio della città essere invitati all’inaugurazione grazie al lavoro di Falghera e Amadori. I giovani sono i veri protagonisti".

Dal Comune alla Vis. Felice mister Simone Banchieri. "Questo stadio è un valore aggiunto, è molto importante per Pesaro, abbiamo dovuto fare cinque trasferte, non vediamo l’ora di giocare nella nostra casa. Ringrazio il presidente Mauro Bosco e l’amministrazione comunale per avere realizzato questi lavori". Sulla squadra dice: "E’ un gruppo che come avete visto non molla mai, dà sempre tutto, io sono fiero di allenare questi ragazzi perché questa è una squadra che dà l’anima, con una sua chiara identità, dobbiamo continuare a fare punti. Lavorando, allenandoci e con il gioco arrivano i risultati, non c’è altra strada". Sugli obiettivi di quest’anno: "Chiaramente la salvezza, la valorizzazione dei nostri giovani che sono bravi e sono guidati da giocatori più grandi che sono molto bravi". Sulla città: "E’ bellissima, è piena di gente generosa, sta a noi fare risultato affinché tutte queste persone siano fiere di noi". Su lunedì sera quando il Benelli riaprirà per il derby con la Fermana: "Lo stiamo preparando, sappiamo che è una partita importante per il nostro club, per i nostri tifosi, per la nostra città".