Vis, ultimo appello per non cadere nei dilettanti. Benelli pieno per intonare il suono di vittoria

‘E’ passata la settimana’. Roberto Stellone racchiude in una frase stringata la vigilia lungamente insonne di Vis-Recanatese, la gara senza domani. Vincere garantisce il settimo anno di fila in C - il sesto per la gestione Bosco, e sarebbe record di durata nella storia vissina - ogni altro risultato significa ritorno tra i dilettanti. Al Benelli c’è idealmente tutta la città a spingere i biancorossi. I tifosi hanno fatto la loro parte riempiendo lo stadio, e la faranno dagli spalti, ora tocca alla squadra. Ieri mattina una delegazione ha raggiunto i biancorossi per dare la carica, ‘una cosa che abbiamo apprezzato molto’.

Stavolta niente ritiro, non certo per i botti dell’andata, acqua passata, ma per non caricarla al chiuso delle stanze di ulteriori tensioni. Aggressività da scaricare sul campo: ‘Siamo sotto di un gol, ma con un gol possiamo salvarci. Allora tutti uniti per centrare l’obiettivo, la gente allo stadio, gli undici in campo, gli altri in panchina’. E’ l’ultima, non è come una finale, è la finale. Lo spettacolo non viene al primo posto: ‘Magari non sarà bella, magari si vedrà poco fraseggio - aggiunge il mister -, conteranno altre situazioni, la voglia di aggredire e di vincerla. Con le buone o con le cattive’.

Troppo importante, la salvezza: ‘Sono venuto qua perché ci sono tutte le condizioni per far bene, una società seria, sempre presente, un presidente capace, che sta progettando davvero, un direttore che mi è vicino da mattina a sera. E poi tutti gli altri, dai fisioterapisti ai magazzinieri: siamo tutti a spingere dalla stessa parte’.

La Vis dovrà mettere in campo quello che non le è riuscito al Tubaldi: ‘Abbiamo analizzato la partita, non ho visto grossi errori sul gol, piuttosto abbiamo sbagliato alcune scelte nell’altra fase, sui tempi di azione e sulla gestione’. Riferimento alle numerose ripartenze vanificate, e alle punte spesso in fuorigioco. ‘E’ in attacco che abbiamo perso più duelli’. E l’attacco oggi riavrà Nicastro, che giocherà al fianco di Molina. Un alto cambio si prospetta a centrocampo, dove Rossetti potrebbe essere preferito in avvio a Obi. Di Paola ha accusato qualche noia muscolare in settimana, ma ci sarà. Tonucci partirà dalla panchina.

La Recanatese? Stellone sorvola: ‘Preferisco concentrarmi su di noi. L’abbiamo preparata bene, sappiamo quello che dobbiamo fare, e il tanto che dobbiamo dare. Avremo il Benelli dalla nostra, noi jene in campo, loro con l’incitamento per 90 minuti. Eventuali processi lasciamoli al dopo’.

Così in campo (ore 18).

Vis Pesaro (3-4-1-2): Neri F.; Rossoni, Zagnoni, Neri G.M.; Da Pozzo, Di Paola, Rossetti, Mattioli (Nina); Pucciarelli; Molina, Nicastro. All. Stellone. A disse. Mariani, Polverino, Ceccacci, Tonucci, Giorgini, Pecile, Obi, Peixoto, Loru, Foresta, Mamona, Valdifiori, Iervolino, Karlsson.

Recanatese (3-4-2-1): Meli; Shiba, ferrante, Allievi; Raimo, Carpani, Fiorini (Raparo), Longobardi; Sbaffo, Lipari; Melchiorri. All. Filippi. A disp. Riberi, Mascolo, Veltri, Prisco, Pelamatti, Morrone, Guidobaldi, Mazia, Rizzo, Ferretti, Peretti, Ahmetaj.

Arbitro: Perri di Roma 1.