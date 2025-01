Vis Un tassello per la difesa decimata: Di Renzo

Un difensore per la Vis, in un momento in cui ce n’è estremo bisogno, alla luce di infortuni e squalifiche. E’ atteso per oggi a Pesaro l’arrivo di Giovanni Di Renzo, che il Venezia ha prelevato dal Latina per girarlo in prestito alla società biancorossa. Di Renzo, 2002, abruzzese di Guardiagrele, è un difensore centrale di 1,90 che in questa stagione ha totalizzato 21 presenze (18 da titolare), un gol e un assist con la società laziale, nel girone C. A Latina ha militato anche nella scorsa stagione, insieme a Paganini, in precedenza due annate in D al Chieti. A pochi giorni dalla chiusura del mercato (mezzanotte di lunedì) prende sempre più corpo la permanenza di Coppola in biancorosso, il che farebbe felice l’intero ambiente biancorosso. Sul fronte attaccanti, permane invece l’incertezza su Okoro e Molina. Sul primo, dentro una trattativa estenuante che procede da settimane, si registra un rilancio della Juventus nei confronti del Venezia, ma la formula proposta (prestito) ancora non sembra soddisfare la società lagunare. Quanto all’argentino, non è un mistero che vorrebbe più spazio e che ci siano società interessate a lui: si deciderà tutto in dirittura. La società biancorossa ha fatto sapere che ha pronte le alternative per ogni eventualità: Montalto (Catania) fra i nomi gettonati, mentre nei giorni scorsi è stato fatto un tentativo (respinto) per Varela della Torres. Intanto incombe la sfida di venerdì sera con il Campobasso, fresco di cambio di allenatore: l’ex Pianese Prosperi è succeduto all’esonerato Braglia e questo renderà meno leggibile il team rossoblù. Stellone si ritrova con la difesa decimata: Tonucci e Palomba squalificati (insieme a Peixoto), Bove infortunato, Coppola in via di recupero. Per quest’ultimo gli esami hanno escluso lesioni muscolari: ieri il ragazzo si è allenato a parte, senza forzare; il buon senso fa pensare che non verrà rischiato venerdì, visti i tempi così ristretti. Scontata invece l’assenza di Bove, che a Terni ha sentito tirare il flessore e ieri si è sottoposto agli esami del caso. A questo punto per venerdì si profila una difesa completamente inedita: con Gian Marco Neri nel mezzo, Ceccacci e Zoia ai lati. Ed eventualmente Di Renzo in sede di cambio.

Giudice. Ammende: Pescara 1.000 euro, Ternana 800 (lancio oggetti), Spal 500; inibizione fino al 4 febbraio e 500 euro di ammenda al diesse della Vis Michele Menga (condotta irriguardosa verso la squadra arbitrale). Allenatori: una giornata a Stellone (Vis) e Abate (Ternana). Calciatori: 3 g. Parravicini (Sestri), 2 g. Haoudi (Spal); 1 g. (e 500 euro) Mignanelli (Spal); 1 g. Catanese e Saporiti (Lucchese), Peixoto, Palomba e Tonucci (Vis), Rosetti (Sestri).

Designazioni. Vis-Campobasso di venerdì (20,30) sarà diretta da Filippo Colaninno di Nola (Morotti di Bergamo e Rinaldi di Pisa; Ferruzzi di Albano Laziale). Colaninno è al 2° anno di C e ha un precedente con la Vis: l’1-1 col Rimini della scorsa stagione.

Penalizzazioni. Il Rimini è stato penalizzato di 2 punti (ritardato pagamento stipendi); in classifica scivola al 9° posto a quota 30 punti.