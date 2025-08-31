Vis, uomo in meno ma qualità in più. Il dopo derby è anche soddisfazione

Derby rovinato dall’inizio ma alla fine non compromesso. Pareggio giusto. La Vis ne esce con un punto e l’omaggio dei suoi tifosi: ci ha provato fino all’ultimo. Ha tenuto botta egregiamente con l’uomo in meno, facendo anzi la partita, non è riuscita a spuntarla nell’ultima mezzora in parità numerica. I precedenti recenti suggerivano altro, ma lo zero a zero non fa torto alla storia: al Benelli è uscito 7 volte, 3 nelle ultime 8 edizioni.

Tema caldo: la direzione di Andrea Terribile. Cacciare un giocatore dopo 12’ per un contatto che la tv evidenzia non solo lieve ma addirittura nei limiti dell’agonismo significa voler fare i fenomeni. Anche nel ribadire la decisione dopo controllo Fvs, solo per non smentirsi. A seguire, tutta una serie di decisioni più o meno sbagliate, segno che il tarlo dell’errore aveva lavorato dentro. Si è detto: la revisione video aiuta a ridurre gli errori. Ma solo quando gli arbitri li riconoscono.

Sarebbe stata comunque dura per la Vis, per diversi motivi. Pesaro in questo momento è una squadra ampiamente rinnovata (6 undicesimi tra quelli schierati dall’inizio), avrà bisogno dei suoi tempi. E il Rimini, ancorché ai minimi termini, è una squadra orgogliosa e gagliarda (tantopiù in un derby), almeno fin quando reggerà il sistema nervoso. Magari si sfalderà strada facendo, e non si vede come potrà sopravvivere con i mezzi attuali, anche in previsione della forte penalizzazione in arrivo.

Qualche dato: 5 conclusioni a testa, poche vere palle gol. In genere nate da errori delle difese. Quella della Vis, gravata da diverse assenze, se l’è cavata bene. Annullato bomber Parigi, ha concesso qualcosa solo per eccesso di confidenza. E Pozzi è stato bravo a porvi rimedio. Sbilanciatissimo il dato dei falli commessi: 3 a 13 nel primo tempo, e la Vis paradossalmente ne è uscita con l’uomo in meno; alla fine 11 contro 20. Un espulso a testa, una raffica di ammonizioni. Privo di cambi e alla lunga spompato, il Rimini se l’è cavata con l’esperienza, ricorrendo al fallo sistematico per spezzare il ritmo.

Prematuro il giudizio sui nuovi. Peccato per Jallow: era bello carico, prenderà almeno due giornate per il rosso diretto. Il primo tempo di Ventre condizionato dall’inferiorità numerica, a suo merito la punizione guadagnata che poteva valere il gol di Di Paola (Vitali e traversa a negarlo). Pochi spazi per Stabile. Giovannini in un quarto d’ora ha fatto vedere ottime cose, Tavernaro lo conosciamo, Ferrari e Beghetto hanno avuto a disposizione pochi minuti. Bene la vecchia guardia, con una nota per Ceccacci: sta diventando una sicurezza assoluta.

Per la Vis ora arriva l’esame più duro, e forse è meglio affrontarlo subito: sabato si va sul campo dell’Arezzo, superfavorito a punteggio pieno. Senza paura. Solo pochi mesi al Comunale era stata impresa vera per i biancorossi, in sede di playoff. Stellone avrà una settimana piena per preparare la sfida, integrando i nuovi. Quanto alle assenze, saranno opportunità per gli altri, come sempre.