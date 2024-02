Vis, vittoria che esalta in vista del derby . Fermana, il mister: "Non piangersi addosso"

Neppure il tempo di godersi la vittoria di Fermo – terzo blitz esterno stagionale – che incombe il derby con l’Ancona. Vale la pena però soffermarsi un po’ su una partita perfettamente interpretata dagli uomini di Banchieri (e per l’occasione di Renzoni). Il piano gara era chiaro dall’inizio: "L’avevamo impostata così, per giocare in profondità – ha detto Francesco Renzoni, un portafortuna, giunto alla nona panchina da imbattuto con la Vis -. Dopo la sconfitta col Gubbio la parola d’ordine era equilibrio. E a Fermo si è visto: due bei gol realizzati. Poi ci siamo un po’ chiusi, scivolando bene con i reparti...". Vittoria che vale doppio, che affossa una rivale, bissa il colpo al Recchioni della scorsa stagione e conferma la confidenza dei vissini con questo derby (3 successi e 4 pareggi nelle ultime 7 sfide). E si esalta il collettivo: perché la difesa ha concesso solo mezzo tiro in porta, il centrocampo ha prodotto volume e vinto i duelli e l’attacco ha inciso con tutti gli uomini: due gol segnati (seconda doppietta stagionale, 8 centri nelle ultime 9 gare) e due sfiorati per un Karlsson che restituisce ai tifosi vissini l’orgoglio di avere un bomber di razza dopo diversi anni; due occasioni a testa per Nicastro e Pucciarelli, lui anche uomo assist.

"Siamo venuti qua col piglio giusto e siamo riusciti a comandare la gara", ha detto Stefano Rossoni, in veste di ex, tranquillizzando sulle sue condizioni: "Ero un po’ rintronato dopo il colpo al volto (labbro ferito, ndr), ora sto bene. Vincere a Fermo non è facile. Loro ci venivano a prendere subito a inizio gioco, dunque i nostri attaccanti erano uno contro uno, noi abbiamo sfruttato questa situazione, grazie anche a Ciccio (Nicastro ndr) e Karlsson che le prendono tutte". Ora il derby coi dorici (mercoledì al Benelli ore 20,45), tornati ad affiancare la Vis dopo aver liquidato l’Olbia. Banchieri dovrà fare a meno degli squalificati Di Paola e Iervolino, ma ‘troveremo la soluzione migliore – dice Renzoni – visto che abbiamo giocatori bravi e intercambiabili". Biglietti in vendita nei soliti punti cittadini e su Vivaticket. Botteghini dello stadio aperti domani dalle 15 alle 19 e mercoledì dalle 17,30 in poi.