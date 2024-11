Vis Vittoria sporca ma all’aroma di concretezza

La lezione all’Arezzo, il dominio totale sul Carpi, la sfrontatezza di Chiavari, il tabù infranto del Barbetti, l’impresa con la leader Pescara, la quasi vittoria con l’Ascoli e il trionfo del Romeo Neri dopo una vita. Cominciano ad essere parecchie le medaglie appuntate sul petto di Roberto Stellone e dei suoi in questa campagna biancorossa. L’ultima è quella di maggior soddisfazione per i tifosi. Per motivi arcinoti, dall’antica rivalità alla lunghissima attesa. E’ stato uno di quei rari casi in cui l’evento aleggiava nell’aria. Così che la spinta della curva e la voglia della squadra si sono fusi in un comune sentire.

E’ stata una vittoria sporca – l’ha ammesso Stellone – come lo sono in genere quelle nei derby. Non è rimasta estranea la fortuna (ogni tanto riparatrice), ma l’impressione di lucidità, solidità e cinismo fornita dalla squadra è risaltata netta. Certi risultati non vengono per caso, in partite così importanti: non per nulla, a rivangare le sparute imprese vissine a Rimini (questa è la quinta), ci si accorge che sono tutte venute in annate speciali: l’ultimo era stato Attardi, prima di lui Nicoletti, Becchetti e Corsi. Un piccolo Bignami di storia calcistica pesarese.

La Vis di oggi, a quota 26, pareggia per il momento quella di Colucci, che chiuse l’andata a 29, salvo squagliarsi nel ritorno. Il quinto posto attuale è il miglior piazzamento dopo 16 giornate nella C maggiore, sempre alla pari della Vis 2018-19. Ma è solo una tappa intermedia, nulla più.

Non è più un caso che arrivino i gol dei difensori: siamo già a 6, alla pari dei centrocampisti (6), poco dietro gli attaccanti (9). Si è capito: è una squadra fluida e solidale dove segnano tutti (11 marcatori diversi). E non c’è stupirsi, se le punte difendono (vedi Cannavò che salva un gol sulla linea) e i difensori attaccano. Come non è un caso che la Vis sia la migliore sulle palle inattive (12 centri), se hai schemi in testa e un battitore come Di Paola.

Ce ne saranno tante altre di partite sporche, a partire dalla prossima contro la Lucchese. E fa bene il tecnico romano a martellare sulla salvezza prima di tutto. Per evitare di diventare meno competitivi dopo aver mangiato il dolce, parafrasando il collega Buscè che aveva inutilmente messo in guardia i suoi. C’è tempo per traguardi più nobili, c’è tanto da lavorare per diventare la Vis migliore di sempre (8° posto con Nicoletti), anche se la strada è quella giusta.

Ieri, alla ripresa della preparazione, gruppo più folto del solito, col il reintegro nel gruppo di Molina e Neri. A riposo Manual Di Paola, per un leggero affaticamento. Il capitano si è prestato, insieme ad alcuni compagni, a far da testimonial nel video della campagna contro la violenza sulle donne. E anche in questo la Vis si mostra in prima fila.

Settore giovanile. Weekend piuttosto magro, con la Primavera ancora sconfitta (0-1 con la Carrarese), al pari della Juniores nazionale (2-1 a Recanati). Portano gioie U17 (0-2 a Chioggia) e U16 (3-0 al Padova), insieme all’Under femminile (6-1 alla Filottranese).