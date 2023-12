Visibile online il doc su Girolomoni

Nell’ambito del Clorofilla Film Festival, rassegna cinematografica promossa da Legambiente e dedicata ai documentari, film e corti a tema ambientale e sociale, è stato selezionato tra le opere dell’edizione 2024 il documento “Dalla semina al cielo“, lavoro realizzato dal giornalista videomaker della Provincia Filippo Biagianti, che racconta la vicenda umana fuori dall’ordinario di Gino Girolomoni, considerato il padre del biologico in Italia. L’anteprima sarà visibile gratuitamente dalle 19 di oggi in streaming video su “PiùCompagnia“, portale web della Regione Toscana gestito in parternship con MyMovies.it

L’intreccio narrativo dell’opera su Girolomoni collega le testimonianze dirette afferenti al Monastero di Montebello e alla visione iniziale degli anni Settanta con la storia dello spettacolo teatrale dedicato al pioniere della cooperativa agricola, prodotto dal Centro teatrale dell’Università di Urbino Cesare Questa.