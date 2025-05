Visit Gabicce. Il presidente è Annibalini

Cambio al vertice di Visit Gabicce, la fondazione che dal 2022 riunisce gli operatori turistici del Comune con l’obiettivo di promuovere Gabicce come destinazione esperienziale. Nel corso delle elezioni per il rinnovo del Cda, Roberto Annibalini, direttore dell’Hotel Miramare di Gabicce, ha ricevuto il testimone da Francesco Ceccarelli, che ha guidato l’ente sin dalla sua nascita. Visit Gabicce è oggi il fulcro della promozione turistica del territorio e si prepara a un’estate intensa, con numerosi progetti e attività in cantiere. La sede della Fondazione, in viale della Vittoria 23, conferma la sua apertura al pubblico dal lunedì al sabato (8.30-12.30) fino a giugno, e tutti i giorni nel periodo estivo. Uno sportello informativo e operativo fondamentale per accedere a servizi turistici.