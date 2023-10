"Visita al Fano Marine Center solo per gli Iscritti Fai: delusione a Fano"

Per Giornate del Fai d’Autunno, la sezione cittadina sceglie Fano Marine Center, il nuovo centro di ricerca internazionale sul mare, limitando però le visite ai soli iscritti: delusione tra chi non ha potuto entrare. Ne è testimone Mauro Falcioni, ex assessore comunale, che nei locali dell’ex Laboratorio di Biologia Marina ha lavorato per quasi 40 anni. "Diverse persone – racconta – anche arrivate da fuori Fano, non informate che la visita era riservata solo agli iscritti Fai, nella giornata di domenica non hanno potuto accedere all’interno dell’edificio. Come me in tanti se ne sono andati". E ancora Falcioni: "L’iscrizione costava 30 euro, una cifra che considero elevata per vedere un laboratorio di chimica, tenuto conto che l’acquario non è ancora in funzione". E ancora Falcioni: "Io ero andato con i miei nipoti, ma all’ingresso una signora molto gentile ci ha spiegato che la visita era solo per gli iscritti Fai: come noi anche altri si sono allontanati delusi. Peccato, credo che sia stata una occasione persa per far conoscere ai fanesi e non solo il nuovo centro di ricerca sul mare". In realtà il Fai Fano aveva ben specificato che il sito di Fano Marine Center non sarebbe stato aperto per tutti, ma in molti non hanno letto l’informazione dando per scontato la possibilità di entrare gratuitamente.