Visita guidata alla mostra sugli artisti del Novecento

Si chiuderà il 26 febbraio “Aspetti del disegno negli artisti marchigiani del 900“, la mostra allestita alla Galleria Civica Albani di via Mazzini con opere di artisti di grande rilevanza. L’esposizione rientra nel programma del Premio Marche 2022 - Biennale d’arte contemporanea, organizzato dall’Associazione Marchigiana Iniziative Artistiche e che quest’anno si è svolto in due sedi a Urbino: a Palazzo Ducale e alla Galleria Civica Albani dove sabato 18 alle 17,30 è in programma la visita guidata curata da Federica Lazzarini.