Visita guidata alla mostra sugli ebrei

Si terrà oggi (e non ieri come erroneamente annunciato) il tour guidato alla mostra “Testimonianze dal ghetto di Pesaro tra XVII e XIX secolo“, aperta sino a fine mese all’Archivio di Stato (via della Neviera), e dove oggi alle ore 17 si svolgerà una visita guidata aperta al pubblico. L’esposizione è curata da Sara Cambrini e Arianna Zaffini, con la collaborazione scientifica di Claudia Colletta. Come è noto, la comunità ebraica – presente a Pesaro da secoli – nel 1633 viene confinata nel ghetto, cioè nell’area a sinistra dell’attuale via Castelfidardo per chi la percorra verso il mare. La mostra abbraccia appunto 250 anni di storia della "università israelitica" pesarese, che vive lì fino al 1860 reggendosi come un Comune dentro il Comune, con propri organismi amministrativi e assistenziali; solo con l’arrivo dei Piemontesi saranno infine aboliti il “recinto“ e le restrizioni pontificie. In mostra si potranno vedere mappe, lettere al legato, rogiti notarili e bilanci della comunità, atti diversi che danno una visione concreta del vivere quotidiano degli ebrei a Pesaro.