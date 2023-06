Visita guidata alle meraviglie archeologiche Due giorni di escursioni ai reperti romani

FOSSOMBRONE – Grande attenzione in questo fine settimana sull’eredità romana e sugli scavi nel sito di Forum Sempronii.

Stasera alle 18 l’archeologo jesino Lorenzo Cariddi (ricercatore all’Università di Urbino, responsabile del cantiere di scavo a Fossombrone e componente delle missioni Uniurb a Cirene e Selinunte) fungerà da cicerone esperto in una visita guidata agli scavi di San Martino del Piano: inizio alle 18, ingresso al costo di 6 euro per gli adulti, gratis per i bambini fino a 12 anni. Domani, poi, sempre nell’ambito delle Giornate europee dell’archeologia, dalle 15,30 alle 18,30 ci sarà una visita guidata al Museo archeologico Vernarecci, alla Corte Alta. L’iniziativa prelude alle celebrazioni, il prossimo anno, per il 50esimo anniversario dell’inizio degli scavi a Forum Sempronii, nonché all’inizio degli scavi 2023, che prenderà il via il 26 giugno sotto la guida del professor Oscar Mei.

a.b.