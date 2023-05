Visita senologica gratuita per le donatrici di sangue

A maggio grazie alla disponibilità dell’Associazione Lilt di Pesaro e Urbino, viene proposta da Avis Comunale Pesaro Odv una campagna volta sia a promuovere la donazione di sangue sia a sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno nelle giovani donne. Le donatrici già iscritte ad Avis Pesaro, tra i 25 e 40 anni, che prenoteranno una donazione nel mese di maggio, potranno fissare con la Segreteria di Avis Pesaro un appuntamento per una visita senologica gratuita. Le non donatrici, della stessa fascia di età, che volessero iniziare a donare sangue potranno prenotare gli esami di idoneità alla donazione nel medesimo mese, chiamando la Segreteria di Avis Pesaro per poi poter usufruire della visita senologica gratuita. Informazioni allo 0721 31466 o 388 5804671 Avis Comunale Pesaro. Il Presidente di Avis Pesaro OdV Filippo Giovannini: "Siamo molto contenti di poter far partire questa bella iniziativa rivolta alle giovani donne che unisce donazione e prevenzione. Vorrei ringraziare l’Associazione Lilt di Pesaro Urbino ed in particolare il Presidente Vincenzo Catalano per la disponibilità data".