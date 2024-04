Visitatori in crescita al museo della corda e del mattone

Grande interesse e visitatori in crescita per il ‘Museo della corda e del mattone’ di Orciano, grazie all’ottimo lavoro della Pro Loco guidata dal presidente Sergio Grottoli e dalla sua vice Linda Ricciardelli. Dopo una chiusura di tre anni consecutivi, la struttura ha riaperto i battenti nel novembre del 2022 proprio con l’associazione turistica di volontariato, aggiudicatasi un bando comunale per la gestione, che è riuscita a raggiungere nei primi 13 mesi (fino a dicembre 23) oltre 850 ingressi. E questi numeri, già lusinghieri per un sito fuori dai grandi circuiti e rimasto offl-imits per un triennio, mostrano un chiaro incremento in questa prima parte di 2024. Nella quale le ragazze che compongono lo staff della struttura (Debora, Viola, Anna Chiara e Anastasia) oltre ai visitatori adulti stanno accogliendo anche diverse scolaresche, che hanno la possibilità di cimentarsi in laboratori di lavorazione dell’argilla e della canapa. E a queste attività si sono aggiunte e si aggiungeranno anche delle mostre di pittura e scultura nella sala Leopardi del museo in collaborazione con la Pro Art.

Insomma, un novero di proposte interessanti, che stanno riempiendo di nuova vita questa bella realtà nata per mantenere la memoria sulle produzioni tipiche della storia orcianese: quella del mattone realizzata nell’antica fornace e quella dei ‘cordai’, una vera e propria eccellenza artigianale del posto che riforniva con le sue funi le marinerie di tutte le Marche. Il museo è aperto il sabato dalle 15,30 alle 17,30 e la domeniche nelle fasce 10-13 e 15,30-17,30. In aggiunta, le aperture su prenotazione e quelle al mattino per le scuole.

s.fr.