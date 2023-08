Visite a Fano: Area di Sant’Agostino Aumentano le Visite

Si ampliano gli orari di visita per gli scavi di Sant’Agostino, l’area che conserva imponenti strutture murarie di epoca romana riconducibili ad uno dei più significativi edifici pubblici dell’antica Fanum Fortunae: nei week end, fino alla fine dell’estate saranno visitabili gratuitamente venerdì dalle 17 alle 20, sabato e domenica dalle 17 alle 23. Le visite, per gruppi di massimo 20 persone, avranno luogo ogni 45 minuti. Questo è stato reso possibile grazie alla convezione sottoscritta dal sindaco Massimo Seri, dal vescovo Andrea Andreozzi e dal rettore del seminario vescovile "San Carlo", visto che le strutture archeologiche insistono su complesso territoriale di proprietà diocesana. Presenti alla firma anche l’assessora alla Cultura Cora Fattori e il presidente dell’Archeoclub Fano Piergiorgio Budassi. Proprio l’Archeoclub Fano, in questi anni, ha garantito l’apertura del sito con visite settimanali, intensificate nel periodo estivo e in occasione delle festività o di eventi particolari, mostrando anche disponibilità ad aperture su specifiche richieste e realizzando attività didattiche. Per informazioni e prenotazioni: museo archeologico e pinacoteca del Palazzo Malatestiano, tel. 0721 887845-847; [email protected].