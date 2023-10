Visite al seno gratis: casi in aumento, pure tra maschi

Prevenzione e cura del tumore al seno, ricco di appuntamenti l’Ottobre in Rosa organizzato dal Comune e presentato ieri dall’assessore Sara Cucchiarini e dalla presidente del consiglio comunale Carla Cecchetelli: visite senologiche gratuite, tavola rotonda per parlare di tumori e alimentazione, Camminata in Rosa, scrittura terapeutica. Importantissime, dal punto di vista della prevenzione, le visite senologiche gratuite assicurate dai medici della Breast Unit dell’Ast1 guidati da Cesare Magalotti. Le visite, organizzate in collaborazione con l’associazione Fior di Loto, si svolgeranno nella sede del PariCentro, in via Montevecchio 46, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 18 nei mesi di ottobre e novembre. Prenotazioni sul sito paricentro.it o allo 0721.887385.

Per tutto il mese di ottobre saranno assicurate visite senologiche gratuite anche nella sede Lilt di via Ponchielli a Pesaro (prenotazioni su visiteliltpu.@gmail.com). Ribadita l’importanza della prevenzione dal dottor Magalotti che ha ricordato come nel suo reparto, nel 2023, siano state operate al seno 400 donne (la metà da fuori regione) e 670 siano stati i casi di patologie mammarie.

Quella del tumore al seno è una patologia in aumento, che può colpire non solo le donne ma anche gli uomini seppure in percentuali largamente inferiori. Finora sono stati 6 i casi di tumori maschili al seno di cui si è occupata la Breast Unit. Mercoledì 11 ottobre, sempre al PariCentro, sarà la volta della tavola rotonda sull’alimentazione quale strumento di prevenzione, dal titolo "La salute vien mangiando" con la nutrizionista Stefania Bertoni. Domenica 22 (in caso di pioggia si slitterà al 29) torna la "Camminata in Rosa", un percorso di 5 km alla portata di tutti. Il 24 ottobre, nella sala di rappresentanza della Fondazione si parlerà di "Esperienza del tumore al seno e la scrittura terapeutica" con le donne che hanno vissuto o stanno vivendo l’esperienza della malattia: ospiti Ivonne Pagliari e Nicoletta Gervasi. Dal 12 novembre, inoltre, riapre una volta al mese la "Pink Room" con esperte in estetica oncologica e sedute gratuite. L’iniziativa è promossa da Anvolt Fano: info 0721.827599.

an. mar.