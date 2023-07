Visite ed esami: l’esperimento Al Cup con sei impegnative "Mi dispiace, non c’è posto"

di Benedetta Iacomucci

La farmacista guarda il monitor e scuote la testa. "Mi dispiace signora, non c’è niente". E’ il finale spoiler della cronistoria di una mattinata in farmacia: da una parte, un pacchetto di impegnative per visite specialistiche e prestazioni strumentali (risonanza, ecografia...); dall’altra, una farmacista dietro il bancone, che interroga l’oracolo senza che (quasi) mai si delinei una risposta. Una storia che abbiamo voluto sperimentare di persona. Mettendo insieme sei diverse ricette, di varia urgenza e patologia, ma con un finale nella maggior parte di casi identico: "Non c’è posto". "Impossibile soddisfare la richiesta". E poi: "Aspetti, le ho trovato un posto". "Bene, e dove?" "A Jesi". Sipario. Ma andiamo con ordine.

Tralasciando le prestazioni storicamente più intasate – vedi colonscopie e gastroscopie, per fare due esempi monstre – ci avventuriamo nella prenotazione di una visita pneumologica "con eventuale rilevazione incruenta della saturazione arteriosa". Roba seria: ha priorità B, va fissata entro 10 giorni. Il fatto si svolge martedì 27 giugno. La farmacista inserisce i dati e attende. "Nessun appuntamento trovato". Non in quei termini, per lo meno, ovvero non nei 10 giorni richiesti. Allora proviamo con una "prima visita cardiologica con elettrocardiogramma": abbiamo qualche chance in più, c’è una prateria di 30 giorni e una provincia intera da esplorare. Ma di nuovo quella smorfia, di là dal bancone. "Niente". La farmacista gira il monitor come per giustificarsi. "Guardi la schermata, lo vede? ’Nessun appuntamento trovato’". Dice come liberandosi da un peso. "Guardi che se torna domattina, qualche chance in più ci potrebbe essere – dice sempre più desolata –: venga sul presto, magari qualche disdetta dell’ultim’ora..."

Facciamo tesoro del suggerimento e tentiamo con un esame strumentale. Come una "risonanza magnetica - colonna lombo sacrale (senza contrasto)" da effettuarsi entro 60 giorni. "La prestazione supera i tempi massimi di attesa", dice impietoso il Pc. Tradotto: niente da fare, anche andando in capo al mondo. Tentiamo allora con l’ecografia: "ecografia addome completo", da fare entro 10 giorni. Una luce sul volto della farmacista: "C’è qualcosa signora – dice –, però non a Pesaro. A Villa Serena oppure a Villa Igea, una a Jesi, l’altra ad Ancona".

Poi, improvvisamente, quando meno te l’aspetti, la branca specialistica più vituperata, da sempre attraversata da polemiche e terreno di scontro, ci sorprende. Per la visita ortopedica "incluso eventuale podoscopia per prescrizione di plantare" il posto c’è, nemmeno troppo lontano ed anche nel limite dei 30 giorni. Basta andare a Sassocorvaro. Mentre, dulcis in fundo, per una visita neurologica con priorità 10 giorni, il posto c’è e pure la scelta: persino a Pesaro. Come dire, almeno per l’esaurimento possiamo stare tranquilli.