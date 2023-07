Visite ed esami negati Dalla Regione 9 milioni "Tagliare le liste d’attesa: ecco la ricetta giusta"

La Regione mette sul piatto 9 milioni per accorciare le liste d’attesa. L’annuncio è stato dato ieri in Consiglio regionale dallo stesso assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, incalzato sul tema da un’interrogazione della consigliera Micaela Vitri (Pd). Di questi 9 milioni, la fetta più consistente – 2 milioni e 7mila euro circa – andrà proprio alla provincia di Pesaro e Urbino, dove storicamente la mobilità passiva, anche per la difficoltà nell’accesso a prestazioni ed esami, si fa maggiormente sentire.

In che modo questa iniezione di liquidità potrebbe invertire la tendenza, è il consigliere regionale di Fd’I Nicola Baiocchi a spiegarlo: "Queste risorse – dice – serviranno per il recupero delle prestazioni ambulatoriali, ricoveri ospedalieri e attività di screening, come inviti e prestazioni, erogati degli Enti del servizio sanitario regionale. Un impegno di spesa importante per risolvere l’annoso problema delle lunghezze delle liste d’attesa che, anche e soprattutto a causa della pandemia, abbiamo ereditato". Secondo Baiocchi la somma consentirà di recuperare moltissime prestazioni. Prestazioni che sono state individuate facendo un’analisi della domanda, soprattutto di quella non soddisfatta.

"Abbiamo analizzato – prosegue Baiocchi – anche il fabbisogno presentato dalle aziende a marzo 2023 e la differenza tra i ricoveri effettuati nel 2022 in comparazione con i ricoveri effettuati nel 2019. Anche perché vi è presente una grandissima mobilità passiva ereditata da anni di politiche sanitarie insufficienti". Oltre alle 5 Ast, risorse sono state destinate anche all’Inrca di Ancona e all’azienda ospedaliera universitaria.

Ma per la consigliera regionale Micaela Vitri i conti non tornano. "Ho presentato l’ennesima interrogazione – spiega - sottoscritta anche da Andrea Biancani, perché occorre invertire la rotta rispetto a una sanità diventata un lusso per pochi. Le Marche hanno usato nel 2022 solo il 36% dei fondi per recuperare le prestazioni saltate durante il periodo Covid: ciò significa che non sono state utilizzate nemmeno tutte le risorse a disposizione. Non è possibile che i cittadini, nonostante ci siano i fondi per il servizio pubblico, debbano ricorrere al privato". Anche sui 9 milioni, Vitri ha da ridire: "L’assessore alla Sanità ha annunciato che per il recupero delle liste d’attesa verranno messi a disposizione 9 milioni di euro, che però temo siano del tutto insufficienti. E poi, i 9 milioni di euro che strada prenderanno, verso il servizio privato o quello pubblico? Quali risposte sul personale sanitario, assunzioni, riduzione del precariato? Quali azioni regionali e nazionali verranno intraprese sul tema del tetto del personale?"

Nella sua interrogazione la consigliera Dem ha ricordato quanto la mobilità passiva pesi anche economicamente sulla collettività. "I marchigiani che migrano verso ospedali pubblici e privati di altre regioni costano alle casse della sanità regionale più di cento milioni di euro all’anno: 107.234.692 nel 2021". Per non parlare dei disagi: "Cito, solo ad esempio, alcuni tempi di attesa (ex ante - dati di gennaio 2023) per la priorità B (da fare entro 10 giorni) colonscopia totale fino a 165 giorni, test cardiovascolare da sforzo fino a 228 giorni, ecodoppler vasi periferici fino a 238 giorni, Tc addome completo fino a 132 giorni, spirometro globale fino a 110 giorni, visita endocrinologica fino a 133,7 giorni; per la priorità D (30 giorni per la visita60 per gli esami): mammografia bilaterale fino a 228 giorni, ecografia bilaterale della mammella fino a 90 giorni... Mi fermo, perché purtroppo i cittadini già sanno".

Benedetta Iacomucci