Visite guidate al Palazzo Ducale col progetto Movis

L’Università di Urbino organizza due visite guidate di Palazzo ducale, domani e dopodomani, dalle 15 alle 17, con Lucia Bedini, come parte delle attività programmate nell’ambito di Movis Healthcare, per promuovere la consapevolezza e i comportamenti salutari nella prevenzione oncologica. L’iniziativa è rivolta ai partecipanti al progetto Movis (realizzato in sinergia tra la Scuola di Scienze motorie e l’Oncologia dell’ospedale di Urbino), ai loro familiari, accompagnatori e colleghi. Si prevedono circa 20 persone per ciascuna delle visite guidate, che saranno effettuate in collaborazione con l’Associazione culturale Golden Brain, sotto al patrocinio del Comune di Urbino, del Comune di Acqualagna, dell’Azienda sanitaria territoriale e della Galleria nazionale delle Marche. L’iniziativa sarà segnalata tra quelle promosse dal Ministero della Cultura per il mese della prevenzione del tumore al seno.