’Visite’ notturne allo Sporting: hotel blindato

L’hotel Sporting in via Nazario Sauro è stato trasformato nei giorni scorsi in una specie di fortino con alte barriere che circondano tutto lo stabile. La decisione è stata presa dalla nuova proprietà, e cioè l’imprenditore Enzo Cammillini, perché alcuni operai che erano entrati per mettere in sicurezza l’edificio in vista della buona stagione, si sono trovati di fronte ad una specie di accampamento di giovani extracomunitari. Da qui la decisione di erigere barriere che impediscano ad estranei di entrare all’interno dell’ex hotel.

Il tutto in attesa della partenza dei lavori perché Cammillini assieme ai suoi tecnici si sta ormai da alcune settimane interfacciando con l’amministrazione comunale per trovare la soluzione sul futuro di questo albergo che è fronte mare ed è chiuso da anni.