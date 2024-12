Visite senologiche gratis. Oggi l’appuntamento

La prevenzione non si può rimandare. Anzi la cultura della prevenzione medica va incentivata. Per questo a Fermignano questa mattina in collaborazione con Lilt associazione provinciale di Pesaro e Urbino, dalle ore 9,30 sarà possibile effettuare visite senologiche gratuite con i medici oncologi. Un’occasione che si ripete da anni e permette di effettuare un check up completo e confrontarsi con i medici e i professionisti del settore sulle patologie legate al seno, oltre a quelle oncologiche. L’evento di sensibilizzazione e prevenzione è a cura della rassegna locale “M’ama non M’ama“ con Lilt Pesaro e Urbino Odv, in collaborazione con Croce Rossa Italiana comitato di Fermignano e Fisiosalute Metauro. Le visite saranno effettuate nell’ambulatorio socio sanitario de Il Vascello (ingresso sede Cri Fermignano, via Donizetti, 21). Le donne interessate a sottoporsi ai controlli con i medici della Lilt Pesaro Urbino possono inviare una e-mail all’indirizzo desidera.info@gmail.com con i propri dati e telefono. Evento gratuito.