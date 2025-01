Vismara, che colpaccio. Il derby va alla Jesina

gabiccegradara

1

vismara

2

GABICCE GRADARA: Andreani, Semprini (19’ st. Finotti), Morini (40’ st. Sarli), Mercurio, Gallotti, Tombari, Rapagnani (10’ st.Morbidi), Dominici, Torsani (37’ st. Marchetti), Cuomo (1’ st. Barattini), Montagnoli. All. Capobianco.

VISMARA: Melchiorri, Oliva, Bertuccioli, Harrach (19’ st. Morani), Palazzi, Del Pivo, Mazzari (18’ st. Montanari), Letizi, Renzi (5’ st. Vagnarelli), Gaudenzi (47’ st. Capomaggi), Pistola (36’ st. Carnaroli). All. Fulgini.

Arbitro: Tasso di Macerata

Reti: 36’ pt Del Pivo, 46’st Gaudenzi, 48’ st Sarli.

GABICCE MARE

Il GabicceGradara cade nello scontro diretto contro il Vismara. Inizio di partita vibrante, con toni agonistici a tratti accesi. Al 5’ salva Palazzi sulla riga su tiro di Rapagnani liberato da Cuomo in area dopo azione di forza sulla sinistra dell’effervescente Montagnoli. Al 35’ azione di Montagnoli, l’esterno va via a due avversari e la difesa rimedia in angolo. Sul capovolgimento di fronte angolo per il Vismara: batte Gaudenzi e girata al volo di destro di Del Pivo pochi metri dentro l’area che trova l’angolino 0-1. Nella ripresa Il GabicceGradara va in forcing anche se non con lucidità, il Vismara sta nella sua metà campo chiudendo tutti i varchi e ripartendo in contropiede. Al 46’ azione in contropiede sulla sinistra di Gaudenzi che in area si infila tra due avversari e batte Andreani in uscita (0-2). Poco dopo in mischia Sarli accorcia le distanze. Finisce 1-2.