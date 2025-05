Vismara: confermato Fulgini, obiettivo stagione calcistica ambiziosa

Il Vismara, dopo l’esaltante stagione appena conclusa che ha riservato tanta soddisfazione al presidente Flavio Parlani ed a tutta la dirigenza, si prepara per ripartire con il riconfermato direttore sportivo Carletti, che è già al lavoro per allestire la rosa. "Sono sicuramente appagato dalla stagione importante che ha disputato la squadra - afferma il presidente Parlani, soprattutto per la crescita esponenziale di molti ragazzi giovani che abbiamo in rosa e che si sono ben amalgamati con i più esperti e ciò lo ritengo importante perché puntiamo a confermarli anche per la prossima stagione. Il nostro obbiettivo futuro è ovviamente quello di disputare un campionato importante, che di per se ritengo già arduo, perché sappiamo che sicuramente ci saranno altre società più attrezzate di noi e con elevate ambizioni, che possono sfociare nel salto di categoria. Il primo punto fermo da cui ripartiamo è la conferma ufficiale di mister Pierangelo Fulgini (foto), che ha accettato di portare avanti insieme a noi il progetto iniziale che avevamo concordato e cioè di puntare ad avere una rosa giovane e valida tecnicamente, per far sì di avere risultati a più ampio respiro. Fin dal suo arrivo ha subito imposto la sua filosofia di gioco che sicuramente è stata molto apprezzata dai nostri tifosi e con un esito finale direi eccellente. Inoltre, ho fiducia nel lavoro che sta portando avanti il nostro direttore sportivo in sinergia con il mister per valutare eventuali arrivi o partenze, ovviamente mirati in alcuni ruoli, come era stato fatto nella precedente stagione". Ritornando alla stagione appena conclusa Il Vismara - ricorda Antonio Cardinali, segretario del Vismara - è rimasto imbattuto nelle prime 16 partite , perdendo alla 17esima con la Jesina in casa (1-0) Considerando che non aveva mai perso nelle ultime 4 della scorsa stazione (compreso lo spareggio playout) la striscia di imbattibilità è durata 20 match.

am. pi.