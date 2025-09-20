Vismara e Fano in trasferta. Occhi su Real-San Costanzo

Nel campionato di Promozione in questo fine settimana si gioca per la terza giornata del girone d’andata. Calcio d’inizio, per tutti, alle ore 15,30. Quattro gli anticipi odierni.

Nuova Real Metauro-San Costanzo. "Affrontiamo un avversario - dice il diesse della Real Metauro Andrea Berloni - che abbiamo incontrato già due volte in Coppa e ci ha sempre battuto, questa volta tenteremo di invertire il trend. Siamo fiduciosi". Dall’altra parte il collega Piccinetti commenta: "Sarà una partita completamente diversa dal ritorno di Coppa di tre giorni fa".

Vigor Castelfidardo-Vismara. Trasferta ‘tosta’ per la capolista. "Ci aspetta una trasferta difficile - sottolinea il diuesse del Vismara - la Vigor ha dimostrato di essere una squadra con grande organizzazione e ottimo ritmo. Da parte nostra, siamo orfani di Rastelletti e Renzi ma cercheremo di dare continuità alle nostre prestazioni".

Villa San Martino- Moie Vallesina. "Puntiamo a ripeterci dopo la vittoria di sabato scorso- spiega il diesse dei pesaresi Luca Bocci- . Sappiamo della qualità del Moie soprattutto nel reparto offensivo. Dopo la partita di coppa sarà importante gestire le energie e sfruttare tutta la rosa a disposizione".

Ostra Calcio-Portuali Ancona. I locali ancora a digiuno di punti cercano il primo risultato positivo ma di fronte trovano un avversario agguerrito e in buone condizioni come ha dimostrato con la vittoria di sette giorni fa. Le partite di domani. Queste le altre quattro gare in programma domani.

Lunano (foto)-Gabicce Gradara. Un derby monti e mare tra due squadre di qualità. "Alla terza giornata - dice il diesse del Lunano Dominici - abbiamo già un altro gradino di prova molto duro incontrando il Gabicce, società che vuole stare nella parte alta della classifica". Per il Gabicce il commento prepartita è di mister Lilli: " Servirà massima attenzione in ogni frangente della partita ed in ogni situazione di gioco, non potremo permetterci errori o sbavature come accaduto in occasione delle due reti segnate dal Vismara domenica". Il Lunano schiera tre ex: Andreani, Dominici e Montagnoli. Nelle file del Gabicce Gradara saranno assenti Morini, Finotti, Bacchini, Gambini e Moutatahhir, mentre è disponibile Bergamini.

Tavullia Valfoglia- Pergolese. I locali vorrebbero incamerare i primi punti della nuova stagione ma dovranno fare in conti contro una Pergolese che viene dal buon pareggio contro la Biagio. Enrico Rossi Presidente Pergolese così commenta prima della gara: "Ci troveremo davanti una squadra che vorrà riscattarsi dopo le sconfitte rimediate nelle prime due giornate".

Concludono il tabellone Castelfrettese- Alma Fano e Biagio Nazzaro- Montemarcianese.

Amedeo Pisciolini