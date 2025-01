Vismara e Fermignanese duettano in vetta

fermignanese

FERMIGNANESE: Marcantognini, Santi, Mariotti, Giovanelli, A. Fraternali, Patarchi (67’ Izzo), Labate, Bozzi (77’ Lucciarini), L. Fraternali, Patrignani (70’ Cantucci), Saydikhan (34’ Surano). Allenatore: Pazzaglia.

MOIE VALLESINA: Panfoli, Gregorini, Cameruccio, Carboni, Balducci, Marini, Nardone, Mosca (70’ Costantini), Pieralisi (79’ Sassaroli), Paolucci, Pierpaoli. Allenatore: Rossi.

Arbitro: Ciccioli di Fermo.

Rientro amaro dalle vacanze per la capolista Fermignanese, che non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Moie. Il Moie approccia meglio la partita e il primo squillo degli ospiti arriva già al 4’, Marcantognini blocca facilmente una conclusione centrale dal limite dell’area. All’11’ Saidykhan si invola verso la porta avversaria, ma viene fermato prima di poter battere a rete. Grande chance per il vantaggio della Fermignanese al 14’, sul cross di Labate, Patrignani non riesce a spingere il pallone in rete e Panfoli si rifugia in angolo. Al 20’ grande salvataggio di Mariotti, che blocca sul nascere una conclusione molto ravvicinata. Anche Pieralisi va al tiro al 24’, Patarchi devia il suo tiro in angolo. Al 30’ grande azione personale sulla destra di Santi, che arriva alla conclusione ma viene murato in angolo da Panfoli. Lo stesso Panfoli compie un vero e proprio miracolo al 38’, respingendo un colpo di testa ravvicinato di A. Fraternali. Nella ripresa le squadre ci provano ma il risultato non cambia.