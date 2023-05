Vismara, festa e dramma Impianto sportivo allagato

La società sportiva del Vismara calcio è passata in pochi giorni dall’euforia di una meritata promozione, alla completa disperazione dopo che l’alluvione ha praticamente distrutto il manto sintetico e parte delle strutture dell’impianto sportivo che era considerato all’avanguardia al livello dilettantistico, dopo i lavori di ristrutturazione di quattro anni fa. Sono bastate due ore di pioggia eccezionale ed il tappo di detriti ed alberi che si è formato sotto il ponte di via Velino dove scorre il fosso della "Ranocchia", per allagare completamente tutta la zona dell’impianto sportivo con acqua e melma. I danni sono ingenti e sono stati constatati direttamente dal sindaco Matteo Ricci e l’assessore Enzo Belloni, nonché dal consigliere regionale Andrea Biancani con un sopralluogo assieme al presidente Flavio Parlani. Si attende un ulteriore sopralluogo con i tecnici specializzati per quantificare l’ammontare dei danni. Il Vismara Calcio ha da molti anni, oltre alla prima squadra, un settore giovanile composto da circa 200 ragazzi ricoprendo un ruolo molto importante a livello sociale per i quartieri di Vismara, Cattabrighe e S.Maria Delle Fabbrecce dando modo a tanti giovani di svolgere attività sportiva. Inoltre organizza per il periodo estivo il Camp dove ragazzi e ragazze svolgono attività ludica, aiutando molte famiglie che fanno fatica a gestire i figli per motivi di lavoro. Commoventi sono stati alcuni ragazzi del settore giovanile, i loro genitori, nonché i ragazzi della squadra appena vincitrice del campionato, che da subito hanno rinunciato al loro tempo libero aiutando i dirigenti a ripulire: spogliatoi, uffici e altri locali utili per lo svolgimento delle varie attività. Ovviamente adesso la società si auspica delle risposte positive e rapide da parte delle autorità competenti per risistemare al più presto il campo di gioco, altrimenti ci sarebbe una ricaduta su tutti i ragazzi dei quartieri, nonché un futuro incerto per il Vismara calcio.

Luigi Diotalevi