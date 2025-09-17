Vismara, il mister: "Siamo all’inizio". Villa: "Così ci siamo sbloccati"

Solo un successo esterno nella seconda giornata del campionato di Promozione, quello del Vismara a Gabicce Mare. Già sfilata la classifica generale, con due squadre a punteggio pieno (Fano e Vismara) e due a zero punti (l’Ostra e il Tavullia Valfoglia. Soddisfatto il trainer del Vismara Pierangelo Fulgini: "Contro una squadra importante come il Gabicce i ragazzi hanno fatto una prestazione intelligente e di sostanza limitando un avversario di grande qualità e colpendo al momento giusto per poi riuscire a portare a casa 3 punti importanti...ma siamo solo all’inizio e dobbiamo rimanere concentrati". Dalla parte del Gabicce il commento post partita è di mister Simone Lilli: "Abbiamo perso contro una squadra tosta giocandocela comunque alla pari; abbiamo rischiato qualcosa nel finale, ma in precedenza abbiamo avuto la forza di cercare il pareggio in più situazioni. Usciamo dal Magi a testa alta dopo un match equilibrato. Non eravamo fortissimi dopo il colpo contro la Biagio, ora non dobbiamo deprimerci. È la tappa di un percorso di crescita. Abbiamo commesso errori evitati altre volte. Bisogna stare con i piedi a terra e avere la consapevolezza di avere delle buone qualità ma anche dei difetti su cui lavorare".

La vittoria del Villa San Martino contro la Nuova Real Metauro è commentata dal diesse dei pesaresi Luca Bocci: "Ottimo risultato, avevamo bisogno di una vittoria per sbloccarci, siamo ancora in fase di rodaggio sia dal punto di vista tattico sia fisico. Ci sono tanti margini di miglioramento, lavoriamo per crescere ogni partita". Pari e patta nell’altro derby tra S.Costanzo- Lunano. "È stata una partita non facile per noi – ammette il diesse del Lunano, Matteo Dominici – eravamo partiti bene ma poi non siamo riusciti ad essere concreti nel modo giusto, loro sono stati bravi a sfruttare al massimo le occasioni da gol e a rimane compatti dietro cercando di ostacolare il nostro gioco". Dalla parte del S.Costanzo il diesse Piccinetti: "Partita dove usciamo con rammarico perché abbiamo preso il gol del 2-2 a tempo scaduto, però loro hanno fatto un ottimo primo tempo dove meritavano di chiudere in vantaggio e noi un ottimo secondo tempo. Il pari probabilmente è il risultato più giusto anche se noi eravamo ormai arrivati alla fine in vantaggio e bastava un briciolo più di esperienza per mantenere il risultato. Loro hanno dimostrato di essere una squadra costruita per stare davanti e ci hanno messo sicuramente in grande difficoltà nel primo tempo. Un palo noi e un gol annullato loro che sembrava regolare. Io posso solo che fare i complimenti ai miei ragazzi e ribadirgli che sono molto contento di come sia stanno comportando dentro e fuori dal campo".

Amedeo Pisciolini