Vismara ko, Lunano batte il Villa San Martino

MARINA

1

VISMARA

0

MARINA: Sollitto, Burini, Giovagnoli, Cucinella, Droghini, Sabbatini (38’st Carloni), Rossetti, Gregorini, Massaccesi, Daidone (18’st Catalani A.), Pierandrei (45’st Catalani T.). All. Profili.

VISMARA: Melchiorri, Oliva, Morani (30’st Capomaggi), Palazzi, Cenciarini (41’st Harrach), Del Pivo, Mazzarri, Pistola, Montanari, Gaudenzi, Bertuccioli (30’st Carnaroli). All. Fulgini.

Arbitro: Alfonsi di San Benedetto del Tronto.

Rete: 13’st Sabbatini.

MARINA DI MONTEMARCIANO

Il Vismara lotta fino alla fine, eppure dallo scontro al vertice contro il Marina esce a mani vuote, lasciando il terzo posto in classifica proprio ai biancoazzurri. È stata una gara intensa, piacevole, ma ai pesaresi è mancato qualcosa in fase offensiva nonostante la stazza e la grinta di Montanari che ha fatto a sportellate per tutti i 90 minuti. Non è bastato a trovare il gol. L’episodio clou arriva invece a ridosso del quarto d’ora della ripresa: Sabbatini è bravissimo a lavorare un pallone sul versante di destra, accentrarsi e battere Melchiorri sul secondo palo, complice anche una deviazione beffarda. E dire che se non fosse stato per un prodigioso intervento di Sollitto pochi minuti prima, il parziale sarebbe potuto essere ben diverso. Sta di fatto che nonostante lo spirito gagliardo dei giallorossi e l’indiscutibile impegno, non arrivano nitide occasioni da gol. Finisce con un boccone amarissimo: sconfitta ed avvicendamento in classifica. A partita conclusa, solo tanto nervosismo e cartellini rossi che sventolano nella via verso gli spogliatoi. Un epilogo che rende tutto ancor più amaro.