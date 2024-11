Vismara: lunedì si inaugura il campo da calcio dopo i danni dell’alluvione

Lunedì prossimo alle ore 18,30 ci sarà l’inaugurazione del campo da calcio di Vismara, in via Liri, alluvionato a maggio 2023. "Abbiamo terminato l’intervento di ripristino da 700mila euro dell’area gioco del campo di calcio a 11 e di quello da calcio a 5 – spiega l’assessore Mila Della Dora –. Siamo pronti a ridare alla città un impianto che solo due anni prima dell’alluvione era stato interamente ammodernato. La sfida è stata trovare le ulteriori risorse necessarie a riparare i danni provocati dall’alluvione di maggio 2023. La rimessa in funzione è stata integrata dall’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura, dalla sistemazione degli spogliatoi e altre migliorie. La struttura potrà ospitare i campionati della Figc fino alla categoria Eccellenza e tornerà ad accogliere una società con oltre 200 tesserati". In previsione di altri eventi meteo straordinari, l’amministrazione ha agito d’anticipo: "In via cautelare – conferma l’assessore – abbiamo speso 40mila euro per sistemare il fosso della Badia e l’innalzamento dell’argine nel tratto in prossimità del campo. Proprio in questi giorni l’amministrazione comunale è rientrata dei 301mila euro spesi per gli 11 interventi attuati in somma urgenza. Tra questi sono rientrati, saldati dalla Regione, i 70mila euro del rifacimento del ponticello al Parco Scarpellini e i 120mila euro della frana di Villa Betti, lungo la strada comunale. "Nel frattempo abbiamo speso 40mila euro per fare la pulizia dei sottopassi stradali e 45mila euro per la Frana di valle Via Molini. Altri 140mila euro saranno ancora da spendere, per affrontare, prossimamente, almeno tre azioni: il ripristino del ponticello di Vismara, la messa in sicurezza della strada di San Giorgio e i 110mila euro per danni a Fiorenzuola di Focara. Purtroppo – conclude Della Dora – altri danni da maltempo sono seguiti e altri ce ne saranno. Per forza di cose dobbiamo fare delle scelte in termini di priorità".

Solidea Vitali Rosati