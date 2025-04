Vismara punta alla vittoria nel derby cittadino contro Villa San Martino

A una giornata dal termine il Vismara occupa con merito la terza piazza e vorrebbe concludere il campionato con questa posizione di classifica. Trainer del club guidato dal presidente Parlani è mister Pierangelo Fulgini. Due sabato fa prima della sosta è arrivato un pareggio casalingo contro il Tavullia Valfoglia. "Lo considero un risultato positivo – commenta Fulgini - quello ottenuto nell’ultimo match di campionato, anche se puntavamo alla vittoria che ci avrebbe dato l’accesso matematico ai play off. Non siamo stati brillanti e determinati, però la squadra ha cercato di fare sua la partita, ma forse c’è stata troppa frenesia che non ci ha dato la giusta lucidità che abbiamo avuto nei precedenti match. Ora sarà importante fare risultato pieno nel derby cittadino contro il Villa San Martino, altra sorpresa di questa stagione. I derby sono comunque difficili da affrontare e siamo ben consci che il Villa San Martino ha un’ottima rosa e i risultati lo hanno detto chiaramente, però noi dobbiamo cercare di vincere, soprattutto perché i ragazzi e la Società se lo meritano per il percorso che è stato fatto. Un traguardo che ci renderebbe più orgogliosi e soddisfatti". "Speriamo che questa lunga sosta ci dia almeno la possibilità di recuperare qualche giocatore infortunato - aggiunge l’allenatore del Vismara - ma soprattutto sarà importante riuscire a mantenere la giusta concentrazione e determinazione. A prescindere come andrà a finire il percorso del Campionato sono molto soddisfatto del gruppo dei ragazzi che ho a disposizione, e proprio per questo dico che meritano quest’ultima soddisfazione, ma se ciò non si avvererà non sarà sicuramente offuscato il lavoro globale fin qui svolto". Pronostico per il momento rispettato per ciò che riguardata le pretendenti al salto di categoria, dopo Trodica e Jesina, vede la possibilità che la terza squadra a salire sarà del girone "A"? "Le formazioni dei due gironi che hanno centrato la vittoria finale erano già pronosticate vincenti anche se la Jesina ha trovato sulla sua strada una Fermignanese ben costruita e che fino alla fine gli ha saputo tener testa. Per ciò che riguarda la terza formazione è sempre difficile da pronosticare perché ci si gioca tutto in novanta minuti e dipende molto come ci si arriva, perché infortuni o squalifiche condizionano molto, per cui non c’è nulla di assolutamente scontato". "Il Vismara - ricorda Antonio Cardinali, segretario del Vismara - è rimasto imbattuto nelle prime 16 partite , perdendo alla 17esima con la Jesina in casa (1-0) Considerando che era rimasta imbattuta nelle ultime 4 della scorsa stazione (compreso lo spareggio playout) la striscia di imbattibilità è durata 20 match". Non poco.

Amedeo Pisciolini