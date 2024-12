Vismara, soltanto un punto. La Vigor rimonta e poi tiene

vismara

1

vigor castelfidardo

1

VISMARA 2008: Melchiorri, Nicolini, Beninati, Morani (41’ s.t. Harrach), Palazzi, Del Pivo, Vagnarelli (36’ s.t. Carnaroli G.), Letizi, Renzi, Gaudenzi (31’ s.t. Mazzari), Pistola. All. Fulgini

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Garofolo (34’ s.t. Ascani), Perna, David Nasif, Valler, Corneli, Ballarini, Mosca (41’ s.t. Luque), Stampella (26’ s.t. Storani) Terrè, Barigelli (42’ s.t. Pasqualini). All. Malaventa.

Arbitro: Domizi di Macerata.

Reti: 5’ p.t. Gaudenzi (V), 26’ p.t. Mosca (V.C).

Un’arcigna Vigor Castelfidardo costringe al pari i pesaresi in un match giocato a viso aperto da entrambe le formazioni. Fischio d’inizio e il Vismara sblocca il risultato al 5’: Beninati che serve un assist invitante a Gaudenzi che appena dentro l’area fa partire un tiro all’incrocio sul quale nulla può Lombardi. Provano subito a reagire gli ospiti con Stampella che in area approfitta di un rimbalzo favorevole calciando centralmente, ma senza impensierire Melchiorri. Al 12’ va via sulla fascia sinistra Gaudenzi che mette al centro per Morani, il cui tiro costringe Lombardi a distendersi a terra. Gli ospiti prendono campo e si rendono pericolosi con un tiro in area di Garofolo ma Melchiorri respinge con i pugni. È il preludio del pareggio ospite che arriva al 26’: una punizione dai 25 metri di Terrè con la palla deviata in rete da Mosca. I fidardensi ci credono e creano l’ultima occasione del primo tempo con Nisif che di testa scheggia l’incrocio sulla punizione battuta ancora da Terrè. Ripresa con i pesaresi che entrano in campo con più convinzione creando nel primo quarto d’ora tre azioni pericolose, prima con Palazzi, poi con Letizi e successivamente con Renzi. Il Vismara ci prova fino al fischio finale, ma senza esito. Antonio Cardinali