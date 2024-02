Visse d’arte, di musica e prosa. Ivana Baldassarri aveva 88 anni. Storica firma del ’Carlino’

Se n’è andata la penna che ha descritto Pesaro e la sua socialità nell’ultimo mezzo secolo. E’ morta ieri pomeriggio al San Salvatore Ivana Baldassarri, storica firma del ‘Carlino’. Doveva compiere 88 anni fra qualche mese. Lascia due figli Francesco Calcagnini e Maria Stella. I funerali si svolgeranno venerdì alle 10 e 30 nella chiesa di San Carlo.

"Se n’è andata una grande amica per me ed anche una persona molto sensibile – ricorda Gianfranco Mariotti il fondatore del Rossini Opera Festival –. Pur non essendo una musicista era una persona molto sensibile e se n’ è andata sicuramente una protagonista della vita sociale della città, una grande perdita. Ha finito di soffrire".

Una delle sue ultime apparizioni in pubblico è stata per la presentazione del suo libro "Trent’anni di affetti" che venne presentato al Pedrotti nel 2010 con la presentazione di Alberto Pancrazi giornalista della Rai. Il titolo di un libro che entrava a pieno titolo nel mondo della musica e soprattutto della lirica perché riprendeva un passo dell’opera Tancredi.

Penna colta e raffinata Ivana Baldassarri era entrata a collaborare con il "Carlino" da giovane, quando la redazione era guidata da Sauro Brigidi. Era entrata in punta di piedi ed era poi salita anche perché, prima che esplodesse il Rossini Opera Festival, si era soprattuto occupata di arte portando alla luce una lunga serie di pittori locali. Era amica di quella lunga serie di artisti che hanno segnato il dopoguerra cittadino partendo dal quel cenacolo che era la bottega di Della Chiara in via Rossini, davanti al teatro Sperimentale. Con recensioni sulle opere di Caffè, passando per Achille Wildi, fino ad arrivare a Baratti e Naponelli, taccondando anche Bonetti. Fu anche una delle prime a mettere in luce l’opera di Giuliano Vangi, scultore poi espoloso a livello internazionale.

Il suo mondo è sempre stato quello della pittura fino a quando Gianfranco Mariotti lanciò il Rossini Opera Festival a livello prima nazionale e poi internazionale. E divenne Ivana Baldassarri la signora delle prime ed anche una delle donne anche più temute della città con la sua partecipazioni nei migliori salotti.

Temutissima e invitatissima.

Aveva fatto le scuole magistrali ed era stata compagna di scuola proprio di Sauro Brigidi. Tra le grandi amicizie della sua vita ed anche quella che l’ha introdotta nel mondo della lirica, con la sorella di Gianfranco Mariotti, raffinata pianista del conservatorio Rossini.

Ha vissuto ed ha descritto una epoca cittadina di grande fermento con la città invasa dalle opere di Pomodoro, Ceroli ed altri grandi grazie alle iniziative culturali di una galleria, il "Segnapassi", che aveva due muse ispiratrici come Milena Ugolini, Franca Mancini assieme al medico Renato Cocchi. Uno dei punti più alti della evoluzione artistica della città e che ha sempre visto come puntuale cronista Ivana Baldassarri.

Una presenza discreta quella di Ivana Baldassarri in redazione perché entrava e si faceva vedere di rado. Il suo mondo era nella sua casa, i figli, il marito Giorgio Calcagnini e l’arte che girava intorno a lei: fossero artisti, scultori e pittori, oppure grandi protagonisti dell’opera lirica. Il suo mondo. Negli ultimi anni con la vista che si andava indebolendo aveva un po’ perso i contatti con i giornali e dello scrivere. Da una decina di giorni era ricoverata all’ospedale San Salvatore e nel pomeriggio di ieri ha cessato di vivere.