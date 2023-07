"Vita da regista" Dai Briganti ad Elodie, Sorcinelli si racconta

Stasera dalle 21, a Stacciola, il pluripremiato cineasta sancostanzese Nicola Sorcinelli (foto) terrà un incontro dal titolo ‘Vita da regista’. L’appuntamento è nel cortile della parrocchia, dove Sorcinelli sarà ospite della ‘Luis’, Libera università interculturale stacciolana, ideata dal Comitato cittadino di Stacciola, con il locale circolo Acli. E stasera il ‘docente’ sarà il giovane regista, classe 1987, che racconterà la sua grande passione diventata lavoro, partendo da San Costanzo e senza aver frequentato particolari scuole e, inoltre, porterà in visione il suo cortometraggio ‘Ape Regina’ (2019) prodotto da Wildsideper Emergency e distribuito da Rai Play. Protagonista di festival in tutto il mondo, Sorcinelli ha vinto il Nastro d’Argento con il corto ‘Moby Dick’ nel 2017, poi presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Tra i suoi lavori, anche la direzione della miserie dedicata alla cantante Elodie ‘Sento ancora la vertigine’ per Amazon Prime e la serie storica ‘Briganti’ per Netflix. Ingresso libero.

s.fr.