Vite che sfilano sul palco La festa de "L’Imprevisto"

Come saggiamente previsto in sede organizzativa quale eventuale alternativa in caso di maltempo, invece che nel parco della sede storica di Strada delle Marche, si è svolta al coperto, nella sala del cinema Loreto ieri mattina dalle 10,30, l’annunciata manifestazione "L’Imprevisto in festa". L’evento, nelle intenzioni del direttore Silvio Cattarina, "sdoppia" per la prima volta le occasioni di incontro con la città dei giovani ospiti della comunità che assiste chi ha avuto problemi di tossicodipendenza: quella delle dimissioni a Natale, quella dello spettacolo teatrale.

E dunque, di fronte ad una sala esaurita ed una lunga sfilza di autorità e personaggi, le ragazze del "Tingolo", guidate da Valentina Buttafarro e Lucia Ferrati, hanno messo in scena un breve recital di testi biografici e canzoni, mentre i ragazzi della Comunità, guidati da Gilberto Santini, hanno allestito il racconto "Il pozzo delle lacrime" di Paulo Coelho.

Interventi, saluti, auguri e complimenti hanno punteggiato la festa, con Cattarina in veste di conduttore e di collegamento fra poteri pubblici e religiosi, capace di smuovere grossi calibri quali il sottosegretario Lucia Albano, il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, il prefetto Emanuela Saverio Greco, l’arcivescovo di Pesaro e Urbino Sandro Salvucci, il vicesindaco Daniele Vimini, i consiglieri regionali Nicola Baiocchi, presidente della Commissione sanità e politiche sociali e Andrea Biancani, vicepresidente del Consiglio. "C’erano tutti i nostri amici che ci sono vicini e ci seguono", ha commentato Silvio Cattarina, il vero imprevedibile de "L’Imprevisto".