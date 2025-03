Vite da salvare, corso per crescere

Tutto esaurito nei giorni scorsi per una giornata dedicata alla sicurezza dei più piccoli. Il corso di disostruzione pediatrica, organizzato dalla Croce Rossa Italiana di Fermignano, è stato partecipato ed apprezzato, ma la cosa più importante è la buona causa finale. "Siamo davvero soddisfatti dell’entusiasmo dei partecipanti – ha dichiarato Edmondo Feduzi, presidente dell’associazione – la nostra idea è quella di creare un punto di riferimento per la formazione in tema sanitario cercando coinvolgere tutte le realtà del nostro territorio e cercando di rivolgerci alle varie fasce di popolazione. Grazie alla collaborazione dei volontari, i partecipanti hanno potuto acquisire le nozioni fondamentali per intervenire in caso di soffocamento nei bambini. Un corso teorico-pratico, completo e coinvolgente, che ha permesso ai presenti di sentirsi più sicuri e preparati ad affrontare eventuali emergenze". Il corso ha visto la partecipazione di un pubblico eterogeneo, da genitori a professionisti del settore.

"È importante essere preparati a qualsiasi evenienza – prosegue Feduzi –, queste manovre possono fare la differenza in situazioni di emergenza. I partecipanti hanno acquisito un’abilità che può salvare una vita, non solo quella dei propri figli, ma anche quella di chiunque si trovi in difficoltà. Per questo motivo il corso era aperto a tutti, non solo a chi ha a che fare direttamente con i bambini. C’erano infatti molti genitori giovani, nonni ed anche tanti futuri genitori. Questi incontri ci permettono di avvicinarci molto alla popolazione: negli ultimi mesi abbiamo svolto il nuovo corso di reclutamento che ha visto diverse decine di persone partecipare e che ci rende molto soddisfatti del nostro lavoro".

La Croce Rossa di Fermignano è una realtà in continua crescita, un punto di riferimento per l’intera valle del Metauro. Conclude il presidente: "Il nostro obiettivo è quello di creare una rete di supporto non solo per il comune di Fermignano ma per tutta la nostra valle. Ogni anno sono migliaia i chilometri che i nostri volontari percorrono sulle strade per assistere la popolazione a 360 gradi. Fare il volontario è difficile e non ha paga se non il sorriso ed il ringraziamento delle persone che quotidianamente aiutiamo. Siamo una grande famiglia che speriamo di allargare sempre di più".

