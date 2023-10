Vitri, 80 anni con glamour. Bici in dono dai dipendenti

"Secondo te chi poteva scendere per primo in pista per ballare? Io. Con la Silvana Ratti e poi si è aggiunta anche Roberta Vitri", dice il consigliere regionale del Pd Andrea Biancani. Perchè in questa maniera è finita – e si sono fatte anche le ore piccole –, la grande festa per gli 80 anni dell’industriale Alceste Vitri, al palasport della Torraccia. E’ finita con tutti in pista anche perché il signore della Rivacold e della Vitrifrigo, tra le maggiori aziende della provincia, aveva chiamato uno dei personaggi del mondo dello spettacolo che in questo momento vanno per la maggiore – le feste di Caroline di Monaco e di Briatore –, e cioè Alessandro Ristori, moglie fanese, primi passi al Calamara di Fano, città dove ha anche casa. Ha iniziato Ristori con i grandi successi degli anni Settanta e Ottanta con un effetto contagioso in sala. E non era un parterre da poco, perché per questa festa, tutti seduti a tavola serviti e riveriti, circa 1500 persone: c’erano i dipendenti dell’azienda, che hanno regalato a Vitri una bici da corsa, diverse autorità, industriali amici di sempre di Alceste Vitri ed era presente con la dirigenza anche tutta la Carpegna Prosciutto che però non ha tirato le ore piccole. "Vitri? Felice ed anche emozionato ad un certo punto, perché è stata una festa bellissima ed organizzata in maniera impeccabile e nonostante ci fossero 1500 persone il cibo è arrivato in tavola caldo", dice Francesco Guazzolini funzionario di Assindustria, presente con il direttore Andrea Baroni.

Una grande festa con una grande torta con sopra il numero ottanta e per il taglio Alceste ha chiamato al suo fianco i suoi due figli: Alessandro e Roberta. Un rito bagnato da una standing ovation di applausi.

Per il catering la famiglia ha superato il Tavollo perché tutta la serata a base di pesce e con prosecco finale per brindare, è stata curata da ‘I girasoli’ di Rimini.

Siccome gli 80 anni si celebrano una sola volta nella vita, per questa grande festa, l’altra sera al palasport nessuno è voluto mancare. A partire dal sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli che ritene Vitri uno dei suoi figli migliori, quindi il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il presidente dell’Aset Luca Pieri, quindi Andrea Biancani e la nipote del feteggiato e cioè la consigliera regionale Micaela Vitri. Era stato invitato anche il presidente della regione Francesco Acquaroli che ha dovuto saltare però la serata per precedenti impegni.

m.g.