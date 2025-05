Vitri accusa: "Sull’endometriosi la Regione è inadempiente"

Sull’endometriosi la Regione è inadempiente. Lo dichiara la consigliera regionale (in foto) Micaela Vitri (Pd) che si chiede "perché non siano garantiti ancora i controlli periodici alle donne?".

"Ho presentato - prosegue Vitri - un’ interrogazione sull’attuazione della legge sugli ‘Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi’, a cui l’assessore Filippo Saltamartini ha risposto con argomentazioni deboli e insufficienti".

E ancora Vitri: "Il comitato tecnico-scientifico è stato costituito solo il 22 gennaio, con quasi due anni di ritardo così come dovevano essere stabiliti oltre un anno fa l’approvazione delle linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico e per il controllo periodico delle pazienti. La rete regionale dell’endometriosi si è riunita per la prima volta ieri e siamo ancora in attesa dell’adozione del regolamento del registro elettronico regionale.

Altra grave mancanza è l’assenza di un centro specializzato nella nostra provincia. Nelle Marche ci sono già a Macerata e Ancona al Salesi, ma non risulta un vero investimento su Pesaro".